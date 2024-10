El impacto emocional de la infidelidad en la sexualidad femenina

Pregunta: Dra. Simó le pido ayuda, me siento tan mal. Tengo 10 años de casada, sé que amo a mi esposo, pero él me ha sido infiel varias veces. Siempre lo niega, pero no necesito encontrarlo en una cama para saber que me ha traicionado.

El tema que hoy quiero discutir con usted es que comencé a sufrir un dolor fuerte en el acto sexual (años después de descubrir su traición), visité varios ginecólogos y no me encuentran nada, pero cada vez que tengo sexo con mi esposo me duele al penetrarme y al tener el orgasmo.

El problema principal es que estuve con otro hombre (sé que no debí), pero pasó sin proponérmelo y con esta persona no me dolió nada. Dígame qué me pasa, me estoy volviendo loca.

Respuesta

El dolor coital tiene su origen en la emoción y, a pesar de sentirse en el cuerpo, su principio muchas veces está ligado a cómo nos sentimos con nuestro cuerpo o cómo estamos percibiendo la relación de pareja.

Me comentas que has vivido varias traiciones, pero por lo que veo sigues ahí sin ver cambios en tu esposo y sin querer has llegado en cierta forma a normalizar sus amoríos, pero tu cuerpo te sacó factura y tu vulva está expresando el desacuerdo que siente ante tus decisiones.

Es prioritario que reconozcas tus propios sentimientos y asumas que así no quieres seguir, esto se logra enfrentando el malestar causado por las múltiples infidelidades. Debes saber que no puedes dar la espalda a los engaños vividos, que necesitas ver en tu pareja cambios y mientras tanto es preferible no tener relaciones sexuales.

La sexualidad debe ser entendida como parte de nuestra vida, en la que nos sentimos a gusto con el otro, no por el otro, donde la culpa no se instale y la satisfacción sea tu derecho.

