Cuando el amor se convierte en manipulación

Pregunta: Dra. Simó, tengo 25 años de matrimonio y tres hijos mayores de edad. Mi esposa es 10 años mayor que yo, actualmente ella tiene 51 y yo 41 años.

No me deja salir con mis compañeros de trabajo o familiares, si ella no va yo no puedo ir. Si tengo una amiga inmediatamente corta esa amistad porque dice que es una mujer mía.

Si ella propone algo y le cambio la idea, de una vez dice que si fuera una chula no la contradijera.

Mis hijos me dicen que la sobrelleve, pero ella en cada momento de felicidad en el que esté con alguien cercano, llega y hace un show.

En verdad la amo y todo lo que he conseguido en estos años es para mi familia. Le juro que no pienso más que en mi familia, pero ya no aguanto más este control. Paso mucha vergüenza y bullying con la gente que sabe de mi caso. ¿Qué me aconseja? Por favor ayúdeme.

Respuesta

Cambiar la dinámica que tienen como pareja será todo un desafío, pero es posible. Con esto no busco desmotivarte pues hablamos de 25 años de matrimonio.

Pero para que esto ocurra, eres tú quien debe modificar algunas conductas dentro de lo que es el día a día de la relación, no tan sólo con ella sino hasta con tus hijos.

Ya que veo que ellos también, sin una mala intención, te empujan a ceder ante las demandas de su mamá y, al final, fíjate cómo expresas que estás cansado.

Poner límites

Aquí faltan límites claros y constantes, donde sin pelear ni subir la voz le expliques a tu pareja que puedes tomar decisiones, compartir con otras personas y que eso no te hace un mal hombre.

También debes expresarle que no eres feliz por su forma de ser, que todo este tiempo, por llevar la fiesta en paz con ella, has permitido todos estos atropellos, pero que ya no será así.

Le puedes decir que la amas mucho y te sientes muy triste al poder corroborar que para ella no es suficiente todos los sacrificios que has realizado y, en vez de valorar lo que eres, siempre vive agrediéndote y controlándote. Desde ese momento debes accionar de una forma diferente.

Entendiendo que al inicio ella no cambiará, al contrario, se pondrá más agresiva, pero debes mantener tu posición y no permitir que tus hijos se involucren.

A ellos les debes hablar claro que es un tema de ustedes y agradeces su intención, pero que nadie se ha detenido a pensar en ti y cómo te sientes.

Cuando ella trate de mencionar y compararse con las supuestas chulas, dejarás que lo siga pensando y sigue con tu decisión, pues esta es una forma de manipularte para conseguir siempre que se haga lo que ella quiera.

En un matrimonio ambos deben tener la potestad para decidir, accionar y tener criterio propio.

Si entiendes que no eres capaz de realizar estos ejercicios por ti solo, entonces es necesario que pases por la consulta de un buen terapeuta, especialista en violencia.

Sé que te puedes sorprender al leer este término, pero sí, tú vives violencia, pues ésta no se define solo cuando hay un golpe, sino cuando estás también en una dinámica donde el sometimiento es el protagonista de la danza, así como bien colocas en tu carta "ya no aguanto más este control", y eso no es amor.

El amor no maltrata, no manipula, no coarta.

