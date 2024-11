Mitos y realidades del amor propio en la pareja

Tener una buena autoestima es importante para el bienestar personal y establecer límites claros, pero no necesariamente para que te amen. ( SHUTTERSTOCK )

Pregunta: ¡Hola, Dra. Simó! Me gustaría saber si es cierto que, si no nos amamos, es imposible tener una relación de pareja estable. Se lo digo porque nunca he tenido una buena autoestima, pero estoy casada con un buen hombre.

Respuesta

¡Hola! Creo que uno de los mayores mitos que he tenido que trabajar en la consulta es este, pues lamentablemente vemos con gran frecuencia (en redes, libros de autoayuda, influencers, etc.) que se hace referencia a que sin amor propio nadie podrá amarte, y esto está muy alejado de la realidad.

Claro, debo ante todo resaltar que una sana autoestima es muy necesaria en nosotros, los seres humanos, para alcanzar el bienestar que requerimos para transitar por la vida; pero no solo esto nos permite encontrar un buen amor, buenas amistades o relaciones importantes en lo laboral.

https://resources.diariolibre.com/images/2024/11/07/shutterstock-1180908649.jpg

Es posible que mucha gente quiera aprovecharse de esto e incluso que nos menosprecie, pero también habrá personas que nos amarán por encima de nuestras inseguridades.

Sin embargo, no podemos decir que solo se requiere de una sana autoestima para encontrar un buen amor, porque para esto se requiere de dos, y quizás la otra persona no esté en la misma sintonía que tú.

También podrás dar el 100 por ciento de ti y nunca controlarás lo que el otro pueda ofrecer.

Ahora bien, una sana autoestima es necesaria para ser clara con tus límites, tus ideales y tus propósitos; sin embargo, como ya te expliqué, esto no determinará la forma en que te amen.

