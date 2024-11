El dopaje de nuestros niños en el deporte no camina solo

Va de la mano de la indiferencia de las autoridades gubernamentales que a nuestros niños se les "prepare "para ser vendidos.

Un abuso infantil que preocupa a unos pocos: al Dr. Elbi Morla que, como pediatra endocrinólogo, recibe a estos niños enfermos y minusválidos.

Al Dr. Milton Pinedo experto en antidoping, a la Dra. Laura Pinedo actual presidente de la Agencia Nacional Anti Dopaje del país, al periodista Nathanael Pérez Neró a quien se le está secando el tintero de tanto escribir del tema.

Al Lic. Marcos Díaz, dirigente internacional de la lucha contra el dopaje en el deporte, y a algunos idealistas más que creemos que sí se puede cambiar el rumbo.

¿Responsabilidad de los padres?

Se ha dicho que, los padres son los responsables. Porque son los que están pidiendo los esteroides anabólicos y otras drogas para acelerar el rendimiento de sus hijos. Y es verdad, como es verdad que también esos padres son víctimas del sistema de desigualdad e injusticia que vivimos.

Una población mayoritaria en un desamparo tal que han llegado a creerse que sus hijos los van a sacar de la miseria. Personas que, si llegan a necesitar de una medicación con algún valor económico o una cirugía de cierta complejidad, tienen que recurrir a la limosna.

Regulación y supervisión

¿Por qué las autoridades gubernamentales no han podido disponer de una regulación y supervisión de los "entrenadores "que preparan a nuestros niños en las academias reconocidas y no han podido clausurar las clandestinas? Porque no existe la voluntad política para hacerlo.

Este noviembre de 2024 le tocó a Ismael Ureña Pérez, un jovencito de 14 años que murió cuando apenas empezaba a vivir y a dos de sus hermanos, de los que no sabemos cuál será el futuro de su salud.

Pero en mayo de 2023 la víctima de ese negocio fue el menor de edad Joel David Ortiz, también dopado, quien se está dializando tres veces a la semana víctima de un entrenador que tiene licencia para destruir familias y matar niños.

Joel espera para un trasplante que, de alcanzarlo, dependerá probablemente de la caridad o ayuda de algún empresario.

Como sociedad estamos viviendo con miedo a la verdad y en una cultura de simulación y trampa. El dopaje en el deporte es trampa, para sacar ventaja, que trae consigo frustración, enfermedad y muerte.

No es posible seguir viviendo en esta realidad. Ni depender de dirigentes que se limitan a reaccionar cuando se descubre un escándalo. Para seguir haciendo nada.

