La familia de mi esposo prefiere a su ex

Pregunta: Tengo tres años de casada, soy la segunda esposa y, realmente, lo único desagradable de mi relación es que la exesposa sigue asistiendo a todo lo concerniente a la familia de mi pareja y, por lo tanto, yo no voy.

Mi esposo me dice que él no puede obligar a sus padres a que no la inviten, ya que es la madre de sus nietos, pero no sé cómo manejar la situación, me irrita ver cómo suben fotos a las redes donde ella sale, y conmigo nunca han tenido la decencia de invitarme a nada.

Uno siempre espera, al iniciar una relación, ser acogido por la familia de la pareja, pero no siempre es así.

Algunos entienden que la persona no llena las expectativas ("mereces algo mejor"); otros, como la familia de tu esposo, priorizan seguir una relación con quien fue, en su momento, la esposa de él, sin respetar la nueva dinámica de su hijo, y el malestar se ve reflejado en ti.

Pero hay cosas que, por más que las hables con él, realmente su familia hará lo que quiera. Mi recomendación es que comiences a priorizar otras cosas de tu relación, es decir, quitarle atención a esto que no te suma nada, pero que tampoco puedes modificar, y te centres en cultivar una relación funcional.

Debes tener bien claro que a esas actividades familiares no irás y que chequear redes de ellos tampoco es saludable, pues, al final, ¿qué ganas? Nada, solo perder tu paz, y eso es algo de lo que no puedes darte el lujo de prescindir.

No te expreses de forma agresiva o despectiva sobre ellos, pues, como sea, son su familia. Puedes alejarte, ignorarlos y hasta obviarlos de tu vida, pero jamás faltarles el respeto (debes demostrar con acciones que eres más madura que ellos).

Céntrate en lo que tienes con él, no le hables de esas cosas si no hay necesidad, y tampoco te atrevas a pedirle que no asista a esos encuentros.

Lo ideal y empático es que tu pareja deje de hacerlo por respeto a ti, pero es algo que nunca debes pedirle; debe salir de él. Y claro, sé que me preguntarás: ¿qué hago si él asiste a todo y no prioriza lo que siento?

Entonces el tema de ustedes es más complejo, pues estarías ante alguien al que no le importa lo que sientes, y eso es un mal síntoma para cultivar el amor entre los dos.

Si la pareja no es capaz de sentir el malestar del otro, entonces no estamos en una buena relación, y eso aflorará, impactando negativamente la intimidad, la confianza, el respeto y la lealtad.

