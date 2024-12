El secreto para disfrutar la intimidad sin presión

Pregunta: Dra. Simó, ¿es normal que por más relaciones que tenga y por mucho que me guste estar con mi esposo, me resulte imposible llegar al orgasmo? Esto me tiene triste porque mi esposo me dice que eso es muy raro.

Respuesta

Lo primero que quiero decir es que dejen de ver la falta de orgasmo como algo "raro". Al percibirlo de esa forma, te predispones, lo que hace que pierdas la concentración y no te permite alcanzarlo.

Ahora bien, es importante que entiendas que el orgasmo es un recorrido, no un fin.

Quiero que lo veas de esa manera, pues eso te ayudará a centrarte en cada una de las sensaciones generadas durante el momento de intimidad.

Muchas mujeres no logran el orgasmo porque se enfocan únicamente en conseguirlo, restándole importancia a lo que está ocurriendo en la relación y en su cuerpo.

Es vital que te dejes llevar por lo que está ocurriendo, que reconozcas cuáles son las cosas que te excitan y las busques. Además, y no menos importante, es la estimulación directa del clítoris mientras hacen el amor, ya sea con tu mano o con la de tu pareja.

De ahora en adelante, hacer el amor no será un momento de tensión, será un momento de diversión. Y así es como quiero que lo vivas.