Amor, deslealtad y la responsabilidad de ser madre

Pregunta: Doctora, tengo 17 años de casada y quisiera tener otro hijo antes de dejar a mi esposo. Él sigue con su amante; ya tienen 10 años juntos y yo no aguanto más.

Te puede interesar El impacto emocional de la infidelidad en la sexualidad femenina

Respuesta

Querida, creo que sabes la responsabilidad que conlleva tener un hijo; no es solo concebir, es el cuidado y dedicación que requiere. Aunque me digas que quieres dejar a tu pareja, tener un hijo es algo que, sin duda, los unirá más.

Te recomiendo tomarte tu tiempo para pensar bien las cosas, así podrás decidir de forma coherente con lo que está pasando en tu vida. Estás con alguien que no pudo ofrecerte una exclusividad y, para colmo, sabes que actualmente está con ambas.

Luego de leerte, me pregunto: ¿cuál es realmente la necesidad de tener un hijo con alguien que no te valora? Una persona que no ha considerado lo que tú sientes, piensas u opinas. ¿Crees que el hijo será solo tuyo?

Es importante que visualices también el hecho de que, si realmente te dejas de él, tus dos hijos compartirán con su amante, quieras o no.

Lo que me dice la experiencia clínica de este tipo de accionar es que estás buscando la revancha con la otra; quieres que ella sufra lo que tú has sufrido y sepa que sigues teniendo intimidad con él, pero al final, ¿qué ganas?

Es mi deber decirte que eso no mejorará las cosas; él seguirá con ella y contigo.

Creo que, más que buscar un hijo, deberías centrarte en conseguir tu paz para tomar la decisión más correcta e idónea, no tan solo por ti, sino por el hijo que ya tienes, el cual no merece que ustedes estén en una eterna disputa.

Leer más Enfrentando diferencias en la decisión de ser padres