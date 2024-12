Perfil bajo y respeto, reglas de oro durante un divorcio

Pregunta: Hola, Dra. Simó. Me gustaría su ayuda. Ya no amo a mi esposo (estoy segura de mis sentimientos), pero no sé cómo decírselo sin lastimarlo. ¿Cuál es la forma correcta de terminar la relación y que nos divorciemos?

Hola, querida: No existe una forma "correcta" de terminar una relación; lo que puedes hacer es tratar de respetar los sentimientos de la otra persona y entender que no puedes controlar cómo reacciona ni cómo se siente.

Muchas veces damos vueltas y posponemos la decisión por temor a que el otro se exprese mal o tome represalias ventilando información privada.

Lamentablemente, es imposible tener el control de esto. Lo que digas, en todo momento, debes expresarlo en primera persona y ser responsable; en el sentido de que debes asumir que la decisión que estás tomando ha sido motivada por lo que sucede en tu interior.

Otra cosa importante es que debes darle a la otra persona tiempo para procesar todo. Tú te has estado preparando para el final, pero el otro aún no ha iniciado su proceso de duelo.

Ten en cuenta que, luego de separarse, por respeto a lo vivido —y si tienen hijos, también por ellos—, no hagas cosas que puedan malinterpretarse, como salir constantemente y publicarlo en redes sociales.

Recuerda que, durante el proceso de divorcio, es saludable mantener un perfil bajo hasta que este finalice. Por favor, no te dejes llevar por quienes te dicen: "¡Sal, ya estás soltera!".

Todo tiene su momento, y es necesario mantener el respeto, ya que un divorcio no solo lo vive la pareja, sino también los hijos, las familias y hasta los amigos.

Siempre he dicho que, por respeto a lo que una vez compartieron, debemos procurar no herir al otro, aunque estemos enojados.

