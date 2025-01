Lecciones de amor sobre dignidad

Pregunta: Hola, Dra. Simó, el padre de mi última hija (tengo tres) me tiene en standby queriendo "formalizar" una relación conmigo, pero dice que necesita tiempo para definir otra relación que tiene inconclusa, pues vivía con otra mujer.

Yo no quiero caer en su juego nuevamente. Le di hasta el 31 de diciembre para que terminara todo con esa persona y habláramos sobre nosotros, pero, hasta este momento, él no ha sacado valor para ser honesto conmigo.

Ya le dije que simplemente se quite de la puerta, pues no quiere ni entrar ni salir, literalmente. Yo no estoy dispuesta a dejarme arrastrar por su toxicidad emocional. ¿Estoy equivocada al pensar así?

El caso es que quiero darle una buena patada y soltarlo, pero, al mismo tiempo, pienso en mis hijas (él es muy atento con mis otras dos hijas, aunque no es su padre) y en mis deseos de tener una pareja, ya que tengo muchos años sola, siendo madre soltera. Ayúdeme, por favor.

Respuesta

Querida, creo que si lees con detenimiento la carta que me has enviado, verás que tú misma te das la respuesta sobre lo que está pasando y la decisión que debes tomar. Lamentablemente, muchas veces buscamos que sea el otro quien decida por nosotros, por el miedo que se siente a vivir lo desconocido.

Necesito que entiendas que una relación requiere la determinación de ambos y, por lo que escribes aquí, solo está tu parte. No puedes quedarte sentada esperando a que él le dé sentido a tu vida, porque eso, querida amiga, es fatal.

No permanezcas en pausa esperando cosas que posiblemente no lleguen y dale prioridad a tu vida. Estar con alguien ambivalente solo te llevará a perder tu salud mental y, al final, a no elegirte. El amor no se mendiga ni se impone; el amor debe manifestarse solo.

Creo que, en el fondo, tienes claro cómo te gustaría que fuera tu relación. Ya has hablado mucho; ahora es tiempo de accionar. Ten en cuenta que, cuando la pareja no decide, de por sí ya está eligiendo, y creo que ya sabes que no te está eligiendo a ti.

