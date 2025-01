¿Por qué da tanto miedo soltar?

¿Cuántas metas y propósitos de Año Nuevo has hecho y nada ha cambiado? Muchos, me imagino. Quizás te estás saltando el primer paso: soltar todo lo que te ata o te esclaviza.

Soltar se dice fácil, pero en la práctica no lo es. Lo difícil no es solamente tomar una decisión; es un proceso emocional parecido al duelo: sientes rabia, negación, tristeza; es aceptar que lo que querías ya no será.

Soltar implica enfrentarnos a lo desconocido, y eso asusta. Preferimos quedarnos en la zona de confort, aunque sea dolorosa, porque lo familiar nos da una falsa sensación de seguridad.

Una relación tóxica, por ejemplo, aunque desgastante, puede parecer menos aterradora que la soledad. Un mal hábito, como fumar o procrastinar, puede convertirse en un refugio, incluso cuando sabemos que nos perjudica.

Hazte varias preguntas

El miedo que sentimos al soltar no es solo a lo que dejamos atrás, sino al vacío que sentiremos si algo o alguien se va. Nos preguntamos: ¿Qué pasará si dejo esto? ¿Quién soy sin esto? Estas preguntas nos frenan, nos atan y nos impiden avanzar hacia algo mejor.

Y tenemos que entender: lo que no soltamos nos controla. Nos convertimos en prisioneros de aquello que nos negamos a soltar.

No tendrás un Año Nuevo si no sueltas. Sigues cargando un peso que no te deja avanzar. Porque quien tiene que cambiar eres tú. Cada día que mantienes esos malos hábitos o esas relaciones insanas, estás eligiendo tu dolor sobre tu libertad.

Para que nazca lo mejor, hay que desapegarse, dejar ir ese apego, las expectativas, el deseo y la ilusión de que algo sea. Para ser libres, hay que mirar el miedo a los ojos y decirle:

"Estoy listo para elegir algo que realmente me haga bien".

¿Tienes el valor de soltar lo que te está frenando? Porque ese es el primer paso para que tu año realmente sea nuevo y obtengas la verdadera libertad.