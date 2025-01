¿Es enero verdaderamente tan largo?

En enero, el problema de muchos no es que les falta dinero, sino que les sobra mes. ( SHUTTERSTOCK )

Una canción de Vanesa Martín dice que enero viene fuerte y pide por alguien que sepa frenar enero. Este mes recién inicia y muchos ya se preguntan cuándo terminará.

En la República Dominicana, enero debería ser corto. Con 4 feriados, tres de ellos que acortan su respectiva semana, debería parecer que no dura nada. Pero, la percepción es diferente.

El problema no son sus 31 días, sino lo que tarda en llegar, en la mente, el día de cobro.

Las que no tardan en llegar son las cuentas por pagar. Sin darnos cuenta, a las tarjetas les llega el día de pago… ese sí llega rápido. La energía, la casa, supermercado, préstamos, etc. no dilatan en llegar. ¿Por qué el salario sí?

El problema de muchos no es que les falta dinero, sino que les sobra mes.

La buena noticia es que aún podemos salvar febrero. La mala: aún podemos dañar febrero.

El segundo mes del año es más corto, los asalariados recibirán el mismo dinero en menos tiempo. Pero, dependiendo de lo que hagan en lo que queda de enero, pueden llevar el mes para un lado o para el otro.

–¿Cómo así, Diego Sosa?

Si queremos salvar febrero debemos invertir. Si no lo hacemos, lo sufriremos. Y recordemos que para algunos el 14 de febrero es una fecha especial.

Cómo salvar febrero

Bueno, vamos al mambo. Invertir en enero para salvar febrero lleva un comportamiento a prueba de gastos. Sí, quien desea que su resto del año no sea arrastrándose hasta el día de cobro, le llegó la hora de invertir.

Una inversión es una acción que trae beneficios mayores a los que dejamos a un lado del camino.

No gastar en un fin de semana prolongado para poder restablecer mis finanzas el siguiente mes es una buena inversión.

Enero es el peor mes para hablar de lo que muchos llaman sacrificios. Se hace tan pesado navegar por él que es difícil resistirse a cualquier momento de esparcimiento. Pues: “Qué siga la fiesta”.

No te digo que debemos hacerlo como digo. Solo expongo los dos caminos. Uno es si queremos reparar nuestras aturdidas finanzas como consecuencia del fin de año. El otro es si deseamos repararlas.

No, no es lo mismo. Querer y desear no lo considero igual. El que quiere, hace; el que desea, solo sueña.

A quién le parezca que luego será mejor, que siga gastando para pagarlo más caro. El que sabe que más adelante el problema solo será mayor, tiene la opción de apretarse el cinturón, resistirse a tentaciones y aprender cómo salir de las deudas generadas.