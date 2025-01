¿Por qué no puedo dejar de ser infiel?

Tuve en consulta a una persona que me decía: "Dra. No sé cómo ser fiel, los ojos se me van detrás de otras mujeres, que ni siquiera son más bonitas que mi esposa".

Realmente estaba en un dilema y buscaba ayuda porque de verdad amaba a su esposa.

"Nadie muere motón", dice un refrán popular, refiriéndose a que a todos nos pueden ser infiel y es verdad, pero no todos son infieles y los que lo son, no lo son por las mismas causas. Algunos están peleando una verdadera batalla emocional para mantenerse fieles en sus relaciones de pareja.

Cómo cambiar

Si estás en una situación en la que no sabes cómo dejar de ser infiel, es importante pensar en por qué te comportas así y buscar formas de cambiar. Qué patrones viste en casa, que vacíos buscas llenar, que recompensas recibes cuando estás con otra persona que no es tu pareja.

¿Qué buscas? ¿No estás satisfecho en tu relación, buscas algo nuevo y emocionante, tienes problemas de autoestima, o aprendiste este comportamiento en casa?

Identificar la raíz de tu comportamiento es clave para poder cambiarlo, si eso es lo que realmente quieres.

Conversar con la pareja

Una vez que sepas por qué eres infiel, es fundamental hablar abiertamente y con honestidad con tu pareja. Ser sincero sobre lo que sientes y necesitas puede fortalecer la conexión con tu pareja, sé que asusta, pero es mejor hablarlo y buscar una solución juntos.

Si no puedes tener esta conversación solo, busca la ayuda de un terapeuta de pareja.

Dejar de ser infiel requiere un trabajo personal profundo. Esto incluye mejorar tu autoestima, aprender a manejar el estrés y la ansiedad, y desarrollar habilidades de autocontrol. Además, tienes que establecer límites claros y realistas para ti mismo.

Evita situaciones que puedan tentarte a ser infiel y rodéate de personas que apoyen tu decisión de cambiar. La fuerza de voluntad y la determinación son esenciales en este proceso.

El cambio no sucede de un día para otro. La clave es ser paciente contigo mismo y seguir trabajando en tus objetivos. Con tiempo y esfuerzo, puedes aprender a ser fiel y construir una relación más saludable y satisfactoria.

