Cómo presentarle el novio a papá sin que se enoje

Pregunta: Dra. Simó, ¡necesito ayuda!, que me oriente. Tengo 22 años de edad y aún no le he presentado un novio a mi padre. Una vez tocamos el tema de que le iba a presentar a alguien y me dijo que no le interesaba conocerlo.

Él es muy recto, piensa que uno debe realizar su vida después de terminar la universidad. He hablado con algunos psicólogos y me dicen que eso no está nada bien.

Ahora tengo una pareja y quiero presentársela a mi padre, pero sé que no lo tomará bien. Entiendo que tendré que hacer mi vida sola si él no quiere acceder, porque es un padre controlador y se tienen que hacer las cosas como él diga.

Si me puede dar un consejo, se lo agradecería.

Te puede interesar Presión desde dos mundos, la carga invisible de vivir lejos

Respuesta

¡Hola! Pienso igual que los psicólogos que has visitado. Es lamentable que la rigidez de tu papá no te permita tener un acercamiento honesto y claro con él, ya que sus límites rayan en lo innecesario.

Ya eres adulta y, como tal, debes asumir la vida. Con esto no quiero que pienses que tienes que salir corriendo de tu casa y casarte (lo cual sería un error), pues el matrimonio no es la puerta a la independencia.

Lo recomendable es que sigas tus estudios, continúes con tu relación (aunque papá no quiera) y, cuando tengas la oportunidad, hables con él sobre las cosas que entiendes pudieran mejorar entre ustedes (sin mencionar al novio).

Me explico: que le puedas expresar que a ti te gustaría tener mayor acercamiento con él, pero que te dé la oportunidad de ver las cosas desde tu posición. Recuérdale lo mucho que lo quieres y que te gustaría recibir la apertura de sentir que con él las cosas se pueden hablar.

Si con esto no logras nada, pues lo que te queda es seguir estudiando y, al terminar, le presentas al novio (cosa que no garantizará que le guste), pero hay padres que de ninguna forma ven las cosas que hacen feliz a un hijo y solo se centran en su educación restrictiva y poco afectiva.

Leer más Cómo sanar tras una ruptura unilateral