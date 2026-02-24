Vacunas para toda la vida: desde la embarazada hasta el envejeciente

La evidencia científica demuestra que las vacunas salvan vidas en todas las etapas: embarazo, infancia, adultez y vejez. ( SHUTTERSTOCK )

La evidencia científica ha demostrado que cada día las vacunas salvan más vidas, y más personas saben que deben vacunarse para evitar enfermedades y muertes prevenibles.

Se creyó por mucho tiempo que la vacunación era solo para los niños, sin embargo, hoy sabemos que, existen vacunas para la embarazada, el recién nacido, lactantes, adolescentes, adultos y envejecientes. Que debemos vacunarnos en las distintas etapas de nuestra existencia para vivir más y mejor.

Vacunas en el embarazo

Los médicos y gran parte de la población recuerdan la cantidad enorme de niños que padecieron tétano neonatal.

Y fueron los obstetras, al inicio de los años 60 del siglo pasado que, ante tal tragedia, comenzaron a vacunar a las embarazadas con el toxoide tetánico, y ver desaparecer esta enfermedad que es mortal cerca del 100 % de los casos si no se actúa muy tempranamente.

Esta decisión inteligente abrió las puertas de la investigación científica para que hoy la mujer embarazada tenga un parto seguro y sus hijos nazcan protegidos contra enfermedades que pudieran ser mortales: Influenza, Virus respiratorio Sincitial, Covid-19, tétano, difteria, tosferina.

Vacunas que la evidencia científica ha demostrado que son seguras y eficaces y que, permiten a la madre pasar a través de la placenta los anticuerpos que su bebé necesita en el momento de mayor vulnerabilidad hasta que el niño pueda iniciar su calendario de vacunación.

Así como la embarazada es susceptible de enfermar con mayor facilidad, porque su condición de embarazo la hace inmunológicamente más débil, lo mismo pasa al recién nacido y también al envejeciente, que puede enfermarse, complicarse y morir fácilmente.

Es por eso que, el adulto mayor también dispone de vacunas para reforzar la función de su sistema de defensas con una dosis anual de Covid-19 actualizada, una dosis anual contra la influenza, cada 10 años reforzar contra la Difteria, Tétano, Tosferina y recibir dos dosis contra el Herpes Zoster, una enfermedad invalidante que produce ceguera, sordera y más, y que aparece en las personas que no completaron su calendario vacunal y padecieron la varicela.

Porque para sufrir del Herpes Zoster, antes se debió enfermar de varicela.

Con este escrito, no se pretende obligar a nadie a creer en las vacunas ni en la medicina moderna. Sin embargo, es deber del médico que sabe que es mejor evitar que curar, mantener bien informada a la población, y así, las personas puedan decidir libremente lo que más les convenga.