Mujeres: unas luchan por vivir, otras negocian su valor
El contraste entre la libertad impuesta y la opresión aprendida
No es un secreto que hay mujeres en el mundo que arriesgan su vida por tan solo mostrar su cabello, por emitir una simple opinión, o hasta por caminar sin permiso. Esto no es un cuadro exagerado, es algo real.
En países como Irán, muchas han enfrentado prisión, violencia y hasta la muerte por desafiar normas que controlan su libertad, su cuerpo y su voz. Allí la opresión no es solo emocional; es de orden legal. Es un sistema que decide por ellas. Y eso debería estremecernos.
Mientras algunas mujeres luchan por tener voz, otras que sí pueden hablar... eligen callar.
Mientras unas pelean por decidir sobre sus cuerpos, otras los convierten en moneda de intercambio. Mientras unas son silenciadas por las leyes, otras se silencian por miedo o conveniencia.
Muchas mujeres no negocian su valor porque quieran, a veces lo hacen porque aprendieron que el amor se gana siendo complacientes. Porque crecieron viendo a sus madres que callaban y aguantaban. Porque desarrollaron miedo al abandono.
El cerebro aprende a sobrevivir adaptándose, y esa adaptación a veces nos lleva a normalizar lo que nos hace daño.
Eso también es una forma de opresión. No impuesta por leyes, sino aprendida.
Libertad de elección
Y sí, todavía existen mujeres que no pueden elegir. Más cerca de lo que imaginamos. Esa realidad no se puede romantizar ni minimizar. Pero las que sí podemos elegir tenemos una responsabilidad:
- Entender que ser delicada no es debilidad. Que ser madre no es perderse a sí misma.
Amamantar no es retroceso. Ser amable no es falta de carácter. Progresar no es permiso para aplastar.
Creo en una mujer que se respeta tanto que no necesita vender su cuerpo, su silencio o su moral para ser digna. No existimos para ser muñecas del machismo. Pero tampoco para convertirnos en objetos del feminismo.
La mujer que se reconoce valiosa deja de ser objeto de cualquier ideología. Como enfatiza la frase de la gran Edith Stein filósofa alemana del siglo XX: "El mundo no necesita lo que las mujeres tienen; necesita lo que las mujeres son".