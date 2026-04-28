Del control al retroceso: tétanos en los Estados Unidos

En 2024 se registraron cuatro casos de tétanos pediátrico en Estados Unidos (Idaho, Minnesota, Missouri y Wisconsin). ( SHUTTERSTOCK )

Debido a la alta cobertura con la vacuna recomendada que contiene el toxoide tetánico, el tétanos pediátrico es poco frecuente en los EE. UU., un país con 350 millones de habitantes.

De los cuatro niños que desarrollaron tétanos en el año 2024 en los EE. UU. ninguno había completado la ruta primaria de vacunación contra el tétanos y los cuatro necesitaron hospitalización que duró entre 8 y 45 días.

El tétanos es una enfermedad grave y prevenible, que ha sido controlada y casi erradicada por la vacuna.

Y ahora reaparece en un país que recientemente ha recomendado no vacunar contra Covid -19 y la influenza a "niños sanos y a embarazadas", sin ninguna evidencia científica que justifique esta decisión y sin definir qué es "un niño sano".

A partir de abril 2026, el departamento de Defensa de los EE. UU. eliminó la obligatoriedad de la vacuna anual contra la influenza para todos los miembros de las FF.AA.

Olvidando que los historiadores coinciden en que los primeros casos de la llamada pandemia de gripe "española" de 1918, que dejó entre 50 y 100 millones de muertos, se identificaron en las tropas de Fort Riley, Kansas (EE. UU.)

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Retroceso

No hay dudas de que las nuevas directrices en Salud Pública de la actual administración de los EE. UU. representan un retroceso que ha contribuido a que, en su propio país y otros, la gente se haya vuelto reticente a vacunarse y a vacunar a sus hijos no solo contra Covid-19 e Influenza, sino también contra muchas otras enfermedades prevenibles por vacunas.

El tétanos puede llevar a la muerte y dejar serias secuelas que requieren atención médica a largo plazo, que son muy costosas y evitables con una vacuna que, desde hace décadas, es reconocida por su eficacia y seguridad.

Y, las oportunidades perdidas en los cuatro niños con esa enfermedad en Idaho, Minnesota, Missouri y Wisconsin, es una lección que las autoridades y la población de los EE. UU. debieron haber aprendido y que ningún otro país debería replicar.

El personal sanitario (médicos y enfermeras) debe hablar con los padres sobre la importancia de estar al día con las vacunas de sus hijos resaltando la necesidad de la atención médica temprana e inmediata cuando ocurra (caso del tétano) una herida potencialmente contaminada, porque las esporas del Clostridim Tetani se pueden encontrar en el suelo, el polvo, estiércol y en todo el medio ambiente.

REFERENCIA: Tetanus in four children in USA, 2024. Morbidity and Mortality Weekly Report (MMWR) april 16, 2026/75(14); 192-193.