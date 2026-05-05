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Hablando con el pediatra
    | 3 min de lectura

    Hábitos saludables para nuestros niños

    El arte de enseñar con el ejemplo desde los primeros años

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    Hábitos saludables para nuestros niños
    El desarrollo nacional depende de una voluntad política que garantice hábitos saludables y educativos para formar ciudadanos de calidad. (FUENTE EXTERNA)

    Lo que el niño percibe y ve lo aprende.

    Entonces ¿qué hacer, para que aprenda hábitos saludables?

    • Lo primero: alimentarlo del seno materno. Solo el 16 % de las madres dominicanas amamantan sus hijos exclusivamente del seno los primeros seis meses de vida. Negándoles al 84% el derecho a la alimentación más saludable disponible.
    • Alimentación sana: la gran mayoría de nuestros niños(as) crecen sin habérseles creado el hábito de comer frutas, vegetales y pescado.
    • Beber agua: a todos nos atrae y principalmente a los niños beber agua, pero en su lugar, les ofrecemos jugos y otras bebidas cargadas de azúcar.
    • Higiene dental: enseñar al niño a cuidar sus dientes con aseo y cepillado después de cada comida, el uso del hilo dental y llevarlo regularmente al odontopediatra desde que aparecen sus primeros "dientes de leche "le evita caries, abscesos dentarios y deformidades que puedan dañar su masticación y estética facial.
    • Sueño nocturno: el niño pequeño, aunque haga siestas debe dormir 12 horas todas las noches, para un mejor desarrollo neuronal, psicológico y emocional, un tema que ya se ha tratado en detalle.
    • Actividad física y deporte, remedio contra el sedentarismo y muchas enfermedades.
    • Mantener una buena higiene corporal, particularmente de las manos, la parte más contaminada de nuestro cuerpo.
    • Limitación del uso de la T.V. y cualquier otro tipo de pantallas
    • Relacionarse con las personas y otros niños.
    • Respetar a sus padres y su autoridad, al maestro y a su medio ambiente. Que aprenda a saludar, pedir permiso, a dar las gracias, a organizar su habitación y sus cosas y a tener compasión con el más débil. Herramientas simples y disponibles en cualquier hogar.

    Por una mejor sociedad

    Todo eso, se transmite de padres a hijos, del maestro al alumno. Pero nadie puede dar lo que no tiene, y aquí, solo una minoría ha tenido las oportunidades y los recursos para disponer de salud y educación para desarrollarse dignamente.

    Ojalá que, en lo adelante, podamos sentar las bases de una mejor sociedad, con una salud y educación que nos permitan a todos iniciar el camino hacia el verdadero desarrollo individual y colectivo.

    Y es que el desarrollo de los pueblos no almuerza en restaurantes de lujo. Llega y habita en la calidad del ciudadano que hayamos formado partiendo de una honesta voluntad política de servicio.

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    TEMAS -

      Pediatra neonatólogo. Director de la Escuela de Medicina de la PUCMM-CSD. Pediatra emérito y pasado presidente de la Sociedad Dominicana de Pediatría. Presidente Sociedad Dominicana de Vacunología 2025-2027.