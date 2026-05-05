Hábitos saludables para nuestros niños

El desarrollo nacional depende de una voluntad política que garantice hábitos saludables y educativos para formar ciudadanos de calidad. ( FUENTE EXTERNA )

Lo que el niño percibe y ve lo aprende.

Entonces ¿qué hacer, para que aprenda hábitos saludables?

Lo primero: alimentarlo del seno materno . Solo el 16 % de las madres dominicanas amamantan sus hijos exclusivamente del seno los primeros seis meses de vida. Negándoles al 84% el derecho a la alimentación más saludable disponible.

del . Solo el 16 % de las madres dominicanas amamantan sus hijos exclusivamente del seno los primeros de vida. Negándoles al 84% el derecho a la más saludable disponible. Alimentación sana : la gran mayoría de nuestros niños(as) crecen sin habérseles creado el hábito de comer frutas, vegetales y pescado.

: la gran mayoría de nuestros niños(as) crecen sin habérseles creado el frutas, vegetales y pescado. Beber agua : a todos nos atrae y principalmente a los niños beber agua , pero en su lugar, les ofrecemos jugos y otras bebidas cargadas de azúcar.

: a todos nos atrae y principalmente a los niños , pero en su lugar, les ofrecemos jugos y otras de azúcar. Higiene dental : enseñar al niño a cuidar sus dientes con aseo y cepillado después de cada comida, el uso del hilo dental y llevarlo regularmente al odontopediatra desde que aparecen sus primeros "dientes de leche "le evita caries, abscesos dentarios y deformidades que puedan dañar su masticación y estética facial.

: enseñar al niño a cuidar sus dientes con aseo y de cada comida, el uso del hilo dental y llevarlo regularmente al desde que aparecen sus primeros "dientes de leche "le evita caries, abscesos dentarios y deformidades que puedan dañar su masticación y estética facial. Sueño nocturno : el niño pequeño, aunque haga siestas debe dormir 12 horas todas las noches, para un mejor desarrollo neuronal , psicológico y emocional, un tema que ya se ha tratado en detalle.

: el niño pequeño, aunque haga siestas debe dormir todas las noches, para un mejor , psicológico y emocional, un tema que ya se ha tratado en detalle. Actividad física y deporte , remedio contra el sedentarismo y muchas enfermedades.

y , remedio contra el y muchas enfermedades. Mantener una buena higiene corporal , particularmente de las manos , la parte más contaminada de nuestro cuerpo.

, particularmente de las , la parte más contaminada de nuestro cuerpo. Limitación del uso de la T.V. y cualquier otro tipo de pantallas

y cualquier otro tipo de Relacionarse con las personas y otros niños .

con las y . Respetar a sus padres y su autoridad, al maestro y a su medio ambiente. Que aprenda a saludar, pedir permiso, a dar las gracias, a organizar su habitación y sus cosas y a tener compasión con el más débil. Herramientas simples y disponibles en cualquier hogar.

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Por una mejor sociedad

Todo eso, se transmite de padres a hijos, del maestro al alumno. Pero nadie puede dar lo que no tiene, y aquí, solo una minoría ha tenido las oportunidades y los recursos para disponer de salud y educación para desarrollarse dignamente.

Ojalá que, en lo adelante, podamos sentar las bases de una mejor sociedad, con una salud y educación que nos permitan a todos iniciar el camino hacia el verdadero desarrollo individual y colectivo.

Y es que el desarrollo de los pueblos no almuerza en restaurantes de lujo. Llega y habita en la calidad del ciudadano que hayamos formado partiendo de una honesta voluntad política de servicio.