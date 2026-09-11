5 aspectos de tus finanzas que no puedes descuidar
Conocer cuánto tienes, cuánto debes y cómo utilizas tu dinero puede ayudarte a dejar el piloto automático y tomar decisiones más conscientes
La vida financiera suele resultar compleja para aquellos que la viven en piloto automático sin haber introducido la programación adecuada.
–¿Qué es adecuada para ti, Diego Sosa?
Cuando digo adecuada me refiero a que me lleve a donde quiero ir. Lo malo es que muchos no determinan a dónde quieren llegar, mucho menos pueden hacer un plan que los guíe a dicho destino. Así es imposible programar el piloto automático para que nos lleve a nuestro objetivo elegido.
La razón es simple, dejarnos programar es más fácil... pero, menos asertivo.
A ver: Si una empresa vende teléfonos inteligentes de alta gama, no le conviene que te quedes con el mismo por más de 2 años.
Te hace sentir una obsolescencia tecnológica, y, al mismo tiempo, te va dando la sensación de superioridad cuando tienes el más avanzado de los amigos inteligentes, desarrollando un fanatismo por la marca.
¿Reducir la deuda es mucho mejor que ahorrar?
5 aspectos que debes revisar con frecuencia
Aquí te dejo 5 aspectos de las finanzas que no podemos descuidar. Al contrario, debemos tener mecanismos automáticos que nos ayuden con ellos:
- Conocer mi patrimonio: Es la suma de mis activos menos todo lo que debo. Es importante revisarlo periódicamente, eso nos da la tendencia de nuestra vida financiera. Si no crece, algo debo hacer; si decrece, es hora de encargarnos de la situación; si crece, dependerá de cuánto para saber lo que debo hacer o dejar que siga el camino que hemos realizado.
- Conocer mi estado crediticio: Muchas veces encontramos sorpresas al necesitar la información. Es mejor verlo una vez al año y darnos cuenta si aparece algo que no debería estar. Aquí también la tendencia es un gran indicador.
- Analizar mis frases: Usar frases como, "me lo merezco", o algún refrán como "guardar pan para mayo y leña para abril" nos dice cómo pensamos. O priorizamos una compra emocional sobre la razón, como en la primera frase, o priorizamos la creación de patrimonio. Luego de saber cómo pienso, puedo saber cómo consumo y tomar decisiones asertivas.
- Cuantificar y dar seguimiento a mis deudas: Deberían reducirse mes a mes si queremos terminarlas un día. Salvo que tome nuevos créditos para producir o para comprar una vivienda o un bien que pueda alquilar, si suben son un indicador de que vamos por mal camino.
- Tener un pre y un pospresupuesto: Predecir en qué usaré mi dinero es importante para determinar prioridades y saber si con lo que cuento da para lo que quiero... y hacerlos coincidir. Luego de gastado debo controlar en qué lo gasté realmente, de ahí la importancia de anotar al comprar.
Lo que deseo es que tengas las herramientas necesarias para no tener que estar pensando en cada paso financiero, sino en solo aquellos importantes.
Programar nuestra mente para que nos lleve por las decisiones asertivas que me acercan a mis metas es lo que llamaría dominar mis finanzas personales.