Víctor J. Vásquez, ante todo un discípulo

Víctor J. Vásquez, profesor de Derecho Constitucional y columnista, encuentra en la literatura, el cine y la escritura una forma de explorar ideas, defender la libertad artística y despertar la curiosidad de sus lectores. ( CEDIDA POR VÍCTOR J. VÁSQUEZ )

A Víctor J. Vásquez le ha gustado siempre más la literatura que el derecho. Cuenta con humor que escribir columnas es una manera de no arrepentirse demasiado de haberse dedicado al mundo jurídico.

Supo que quería dedicarse a la docencia desde que entró en la facultad. Hoy es profesor titular de Derecho Constitucional en la Universidad de Sevilla. Lleva más de veinte años en las aulas y disfruta profundamente de la vida académica, del estudio y del contacto con sus alumnos.

Se considera un «soldado», dispuesto a dedicar a la enseñanza las horas que hagan falta. Ante todo, se ve como un discípulo, alguien que ha tenido la suerte de encontrar grandes maestros en el derecho, la literatura y el cine, y que continúa aprendiendo de quienes lo rodean.

Aunque la escritura lo ha acompañado desde pequeño, le tiene mucho respeto a la literatura y prefiere presentarse como un profesor de Derecho Constitucional que escribe columnas. Tiene una colaboración semanal en el Diario de Sevilla y participa en medios como Letras Libres y El Mundo.

Para él, la columna tiene otro código. En ella encuentra una libertad para imaginar y crear que la escritura académica no le concede. El derecho pertenece al mundo del deber ser, donde la opinión está más constreñida.

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Su columna se llama «Monticello», en homenaje a la casa que diseñó Thomas Jefferson. En ese espacio conversa con el arte, el cine y la literatura, muchas veces en defensa de la libertad artística.

Siempre nos deja una referencia que invita a descubrir un libro, un autor o una película. Considera que despertar esa curiosidad también forma parte de la tarea de la prensa.

En los últimos años ha vuelto a leer mucha ficción. Reconoce que quienes se dedican a la academia tienden a inclinarse por el ensayo. A él también le gustan las memorias y las biografías, pero considera fundamental leer novelas.

Cree que una gran obra de ficción aporta algo que difícilmente ofrecen otras formas literarias o artísticas y que resulta esencial para comprender nuestra propia realidad, la pasada e incluso la futura.

Señala que a la hora de escribir cuida la naturalidad con que introduce sus lecturas y muestra de dónde vienen sus ideas. Le gusta rendir tributo, con sutileza, a quienes lo han marcado. Aspira a que cada columna tenga una música propia, incluso cuando aborda un asunto constitucional con el rigor del profesor.

Víctor habla con entusiasmo de lo que lee, de lo que aprende y de quienes admira. Tal vez ahí esté una de las claves de sus columnas, en esa curiosidad que conserva y que sabe transmitir a sus lectores.