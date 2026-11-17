Una investigación alemana expone el grave rol de República Dominicana en el dopaje infantil dentro del béisbol, ante la indiferencia local. ( SHUTTERSTOCK )

Hay dopaje en el béisbol dominicano, ha sido denunciado y evidenciado desde hace años. Y lo más grave es que nuestra marca país está desacreditada y contaminada en sus cimientos: LOS NIÑOS.

Un crimen que crece y se desarrolla ante una indiferencia que espanta a los de afuera, menos a los de adentro.

Una investigación realizada durante seis años por la televisión alemana ha destapado una red de dopaje infantil en el béisbol dominicano, después de analizar 44 estudios basados en encuestas confidenciales hechas en 15 países.

El reportaje revela -según datos de la Organización de las Naciones Unidas- que alrededor de 10 millones de niños deportistas estarían afectados por el dopaje en el mundo.

Dentro de la serie de seis capítulos de estas investigaciones, producidas por Eye Open Media, y se presentó recientemente en Berlín, hay un capítulo completo dedicado a la República Dominicana, confirmando el rol protagónico de nuestro país en el dopaje infantil (Diario Libre, 13/nov./2026).

En RD tenemos academias y franquicias extranjeras del béisbol que se regulan ellas mismas, no el país, y otras que operan sin ninguna regulación, con "instructores" no certificados que inyectan a nuestros niños esteroides anabólicos disfrazados de vitaminas, para sacarles músculos, rendimiento y dinero y luego entregarlos a sus padres y a la sociedad como desechos humanos.

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¿Cuáles son los efectos de estos medicamentos?

Alteraciones hormonales .

. Supresión de la producción natural de testosterona .

. Cierre prematuro de las placas óseas del crecimiento con disminución de la talla adulta final.

Hipertensión arterial.

Infertilidad.

Daño cardiovascular, renal y de otros órganos.

Algunas de las causas para entrar en el dopaje son:

La deficiente educación familiar y pública.

y pública. La pobreza y la necesidad natural de ascenso económico.

y la necesidad natural de ascenso económico. Las firmas millonarias de profesionales que ilusionan, ignorando que para lograr esos contratos se necesitó mucho tiempo, trabajo y sacrificios.

Recordemos solo dos casos muy sonados de dopaje infantil: en mayo 2023 Joel David Ortiz, joven atleta que terminó en diálisis renal, y a quien un familiar suyo residente en España logró poner en lista de espera para un trasplante de riñón.

Después, en noviembre de 2024 la desgracia llegó a la familia de Ismael Ureña Pérez, quien murió junto a sus sueños cuando apenas comenzaba a vivir.

En conclusión, el dopaje infantil en el béisbol dominicano es una trampa que trae consigo frustración, enfermedad y muerte.

Una industria muy próspera que seguirá creciendo mientras tengamos autoridades que reaccionan simulando ante el escándalo para seguir haciendo nada.