Las celebridades y personajes que protagonizarán el 2022

Tras casi dos años de pandemia, el deseo de todos es que el 2022 retome la antigua normalidad con la ayuda de grandes personajes de distintos ámbitos de los que se hablará a lo largo de los próximos doce meses. He aquí cuatro mujeres y cuatro hombres con mucho protagonismo.

Isabel Allende

El 25 de enero es la fecha de salida de la última novela de la escritora chilena Isabel Allende. Su título es “Violeta”, y es la historia de “una mujer cuya vida abarca los momentos históricos más relevantes de los últimos cien años", adelanta la editorial Plaza y Janés.

Isabel Allende, que ha publicado más de 25 libros desde 1974 y que han sido traducidos a más de 40 idiomas, ha vendido más de 70 millones de ejemplares. En esta obra describe, a través de esta mujer, los acontecimientos más importantes entre 1920, año del nacimiento de la protagonista, que coincide con la denominada “gripe española”, hasta la pandemia de 2020.

La autora de “La casa de los espíritus” también será noticia en 2022 porque el próximo agosto cumplirá 80 años.

Benedict Cumberbatch

El nombre de este británico de 45 años aparece como uno de los grandes favoritos al Óscar al mejor actor en las quinielas previas que se realizan de cara a los grandes premios cinematográficos de Hollywood, que se entregarán el próximo 27 de marzo en el Dolby Theater de Los Ángeles.

Cumberbatch ha hecho coincidir a la mayoría de los críticos por su protagonismo en “The Power of dog” (“El poder del perro”), un western basado en la novela homónima de Thomas Savage, ambientada en Montana en 1925, que está dirigida por la neozelandesa Jane Campion.

El protagonista de esta película, que se puede ver en la plataforma de Netflix, ya ha recogido el premio del Círculo de Críticos de Nueva York (NYFCC, en inglés), síntoma de lo bien posicionado que se presenta a los Óscar de 2022.

Anne Hidalgo

Mucho se va a hablar de las elecciones presidenciales en Francia, convocadas en primera vuelta para el 10 de abril y para la que se presenta una lucha entre el actual presidente, Emmanuel Macron, y la candidata socialista Anne Hidalgo.

Las encuestas dan favorito al primero, pero nadie descarta el poder negociador y la astucia de la exalcaldesa de París, de origen español, que tiene 62 años y, que de vencer, se convertiría en la primera mujer en presidir la República francesa.

Xi Jinping

La política internacional estará muy pendiente de lo que ocurra en el XX Congreso del Partido Comunista Chino (PCCh), previsto para octubre donde, si se cumplen las previsiones, se otorgará un tercer mandato a Xi Jinping como jefe del partido.

La figura de Jinping, de 68 años, ya es equiparable a la del poderoso Mao Zedong (1893-1976), uno de los fundadores del Partido Comunista Chino (PCCh) y figura clave en la historia de esa nación asiática.

A su sombra ha ido creciendo Xi Jinping, a quién consideran el hombre que ha dado consistencia al partido y un líder para consolidar la modernización de la República Popular China en las próximas décadas.

Kristen Stewart

El Óscar a la mejor actriz lleva el nombre de Kristen Stewart en la mayoría de las apuestas que se han realizado hasta la fecha. La actriz estadounidense de 31 años encabeza el reparto de “Spencer”, la película que dirige el chileno Pablo Larraín y que tuvo una gran acogida en el Festival de Venecia.

Kristen Stewart se pone en la piel de Diana Spencer, una interpretación por la que ha recibido el premio del Círculo de Críticos de Nueva York (NYFCC), papel para el que se preparó durante cuatro meses para adoptar desde sus gestos hasta su forma de ser, durante las últimas Navidades que vivió la princesa británica, cuando su matrimonio con el príncipe Carlos fracasaba.

Kylian Mbappé

El mundo del fútbol está en vilo por el fin del contrato del delantero parisino Kylian Mbappé con su actual club, el París Saint Germain (PSG), el 30 de junio, y su posible fichaje por el Real Madrid o alguno de los grandes equipos de Inglaterra.

Mbappé, que termina 2021 formando delantera con Messi y Neymar y como el futbolista más joven en alcanzar los 30 goles en la Liga de Campeones (la “Champions League) es, junto al noruego Erling Haaland, el futbolista más cotizado del momento.

Una salida del PSG revolucionaría el panorama futbolístico en un año que acogerá el Mundial de Catar en unas fechas atípicas, del 21 de noviembre al 18 de diciembre y que hará alterar los calendarios de las grandes ligas.

Robert Pattinson

Entre los numerosos estrenos cinematográficos que se anuncian para 2022 uno de los más esperados es la nueva entrega de “Batman”, una de las grandes apuesta de Warner Bros que tendrá a Robert Pattinson como el héroe enmascarado.

Dirigida por Matt Reeves, la cinta se estrena el 4 de marzo y además contará con el protagonismo de Zoë Kravitz (Catwoman) o Colin Farrell (The Penguin).

Pattinson, de 35 años, alcanzó notoriedad gracias a su papel de Cedric Diggory en la saga de "Harry Potter" y en trabajos como “Twilight", donde hacía de vampiro enamoradizo; “Little Ashes”, donde interpreta al pintor español Salvador Dalí; “Good Time” o "The Devil All the Time”.

Para el actor londinense, el nuevo año será definitivamente el de su estrellato.

Mikaela Shiffrin

Los Juegos Olímpicos de Invierno de Pekín están a la vuelta de la esquina, comienzan el 4 de febrero y concluirán el 20 del mismo mes, y entre sus participantes, destaca la esquiadora estadounidense Mikaela Shiffrin, que cuenta con uno de los mejores historiales de los deportes de nieve.

Shiffrin, de 26 años, fue oro en eslalon en los Juegos de Sochi 2014 y PyeongChang 2018, plata en combinada en PyeongChang 2018 y acumula más de 70 triunfos en la Copa del Mundo.

En Pekín, Mikaela tendrá como rivales a la suiza Lara Gut-Behrami y la eslovaca Petra Vlhova.

