Severo Rivera

Santo domingo. La salud del destacado barítono dominicano Fausto Cepeda se deteriora a causa de problemas de salud propios de su edad. El artista, que dedicó 66 años a la cultura en el país, enfrenta las dificultades con mucha precariedad económica.

Así lo reveló a este redactor, través de una carta en la que describe que la pensión mensual de RD$36,200.00 que recibe por sus servicios al país, apenas le sirve para poder completar el 40% de la compra de los medicamentos.

El artista, cuya trayectoria lo llevó a protagonizar grandes espectáculos líricos en el país y en el extranjero, solicitó al presidente Luis Abinader y a la ministra de Cultura, Milagros Germán, un reajuste de su pensión, como ha sucedido con otros artistas.

“Hoy me encuentro lamentablemente y nueva vez en un peligroso problema de salud, y después de innumerables gestiones no tengo a quien más acudir para que se incremente mi pensión. Puedes imaginarte mi sentir cuando varios compañeros con otros méritos ven duplicada su pensión con menos años de servicio y entrega que nosotros. Todo esto porque quiero enfrentar sin traumas para mí y mi familia el poco futuro que me queda”, detalló Fausto Cepeda.

Una justa pensión

En la comunicación recordó que la cultura fue y sigue siendo su pasión. “Es un dicho muy recurrido que cuando uno trabaja en su pasión es exitoso en todos los sentidos, la verdad que a estos 82 muy vividos años no sé si es verdad. Tengo a la fecha ya 47 años en Bellas Artes, y 66 años abogando por la cultura, y desde mis inicios en Bellas Artes, en el año 1958 he paseado nuestro talento por escenarios locales e internacionales”, acotó.

A pesar de sus quebrantos de salud en los últimos años, pudo desarrollar una serie de actividades, entre las que citó sus servicios prestados al Cuerpo Especializado en Seguridad Fronteriza Terrestre.

“Era la época del General Santo Domingo Guerrero Clase, donde canté en la reinauguración del Monumento Capotillo. También trabajé como profesor de canto con los soldados de la guarnición montando el Himno Nacional para el enhiestamento de nuestra bandera. Actué en el Monumento de Sabana Larga, participé en presentaciones en Jimaní, Elías Piña y Pedernales y la presentación cultural que se llevó a cabo en el puente que divide nuestro país de Haití. Y finalmente en el concierto educativo en el Centro Cultural de Dajabón. Todo esto para el CESFRONT, donde se me entregó un certificado declarándome “Gloria Nacional”, entre otras”.

Yagregó: “Como verás, querido amigo, estos 66 años trabajando por la cultura continúan de forma incansable y administrando las energías que me quedan pues mi pasión por la cultura me supera. En el ocaso de la vida, donde la necesidad apremia, puedo decir que solo me han brindado muchas satisfacciones, agradecería cualquier gestión para ver si es posible reunirme con la señora Milagros Germán, ministra de Cultura”, concluyó Fausto Cepeda.

Formación artística

El barítono Fausto Cepeda Bobadilla nació el 20 de octubre de 1939, en Santo Domingo, y comenzó sus estudios musicales con el profesor Fausto Vizcaíno a la edad de 14 años. Un año después hizo su primera presentación profesional cantando junto a la vedette cubana Aidita Artiaga en el Teatro Julia. Estudió canto con los destacados maestros Rafael Sánchez Cestero, Vito Castorini, José Dolores Cerón y Pedro Contín Aybar.

Al graduarse de la escuela de canto de La Voz Dominicana, ingresó en el Conservatorio Nacional de Música, donde estudió con las profesoras Briseida Corletto, Aura Marina del Rosario, y con el profesor Rafael Sánchez Cestero.

Trayectoria y reconocimientos 4 Su debut en el canto lírico fue en 1963, en el rol de Alfio, de la ópera Cavalleria Rusticana. Durante 27 años fue solista del Coro Nacional y ayudante de dirección. Fue fundador de la Compañía Ópera Dominicana. En 1978 el barítono Cepeda fue contratado por la compañía Gratelli, de Miami, para cantar en las zarzuelas El cafetal y Luisa Fernanda, con lo que obtuvo tal éxito que le fue otorgado el Premio ACCA en 1978 al mejor artista extranjero. El expresidente Leonel Fernández lo condecoró con la Orden de Duarte, Sánchez y Mella en el grado de Gran Caballero. Fue declarado Munícipe distinguido de la cultura de Santo Domingo, Profesor honorífico de la cultura de Humanidades de la UASD y fue reconocido por su Eminencia Reverendo Cardenal Nicolás de Jesús López Rodríguez, entre otros.