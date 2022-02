Fallece Isabel Torres, actriz de "Veneno", a causa de cáncer de pulmón

La actriz Isabel Torres falleció este viernes a los 52 años a causa del cáncer de pulmón que padecía. La enfermedad le fue diagnosticada en 2020 y, tras un periodo de recuperación, se agravó con metástasis en los huesos.

Aunque ella había revelado que su estado de salud era delicado, Torres sorprendió a sus seguidores el pasado mes de noviembre anunciando a través de Instagram que le quedaban dos meses de vida. "Vamos a ver si lo supero", decía entonces la canaria en un vídeo en directo.

El 20 de noviembre, Torres sacaba fuerzas para acudir a 'Sábado Deluxe', donde concedió su última entrevista y habló sin tapujos sobre la enfermedad. "Mi vida no ha sido fácil", expresó la actriz, que hacía balance: “Sin darme cuenta, he hecho de mi vida una batalla. Una batalla que no sé si acabará pronto o un poquito más tarde. Lo que sí tengo claro es que no voy a dejar de batallar hasta el último momento”.

“My last video” (mi último video) es el trágico título que ha escogido para su última conexión con sus amigos y seguidores tras dar conocer la triste noticia de su enfermedad.

“Este es el último video que voy a hacer por ahora”, comienza diciendo Torres en la grabación que publicó en redes sociales. “Si salgo de esta me volveré a conectar y si no salgo ha sido un placer conocerlos, estar con ustedes y vivir, vivir esta experiencia tan bonita llamada vida... Les doy un beso enorme, cuídense muchísimo. Nos vemos pronto si Dios quiere y si no, nos vemos en el cielo”, fue la despedida de la actriz española.

Durante el rodaje

Isabel Torres ganó popularidad cuando fue anunciada en 2019 como una de las tres protagonistas de 'Veneno', la serie de Los Javis en la que encarnó a la icónica Cristina Ortiz, La Veneno, en la última etapa de su vida. El éxito le vino acompañado de la peor noticia, ya que fue en el rodaje de la serie cuando la enfermedad empezó a manifestarse.

"Yo estaba en pleno rodaje de la serie y tenía un dolor”, relataba la actriz en el programa de Telecinco, quien declaró en el programa de Telecinco que Los Javis se volcaron en todo momento con ella. Al ver que su dolor no remetía, viajó a Canarias para someterse a unas pruebas.

"El escáner determinó que tenía cáncer de pulmón. La entrada de la enfermedad en mi vida fue un jarrón de agua fría”, aseguraba la actriz.

Durante esa entrevista Isabel Torres recibió el Premio Ondas a mejor interpretación que ganó junto a sus compañeras, Jedet y Daniela Santiago, ya que no pudo asistir a la ceremonia de entrega. En cine participó en las películas 'Fotos' y '8 años'. Pero más allá de la interpretación, Torres fue una gran activista de los derechos LGTBIQ.

