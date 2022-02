Natalie Dormer: La estrella de ‘Game of Thrones’ cumple 40 años

Durante cinco temporadas fue parte del fenómeno “Game of Thrones”, con millones de seguidores atentos a las aventuras y desventuras de los protagonistas en su lucha por el Trono de Hierro. Pero la carrera de Natalie Dormer no se limita a Margaery Tyrell, el personaje que interpretaba en la ficción.

Formar parte del reparto de “Game of Thrones” fue un “privilegio”, según contó Domer a Vogue en 2020, que casi no sucede. “Originalmente hice la prueba para interpretar a Melisandre [la Sacerdotisa Roja]… justo antes de que arrancase la segunda temporada”, dijo al medio. Entonces Dormer ya era fan de la serie y estaba muy ilusionada, pero no fue la elegida para el personaje.

El papel de Margaery Tyrell le dio una gran relevancia internacional debido a su éxito arrollador, pero la carrera de Dormer se extiende más allá de “Game of Thrones”. (EFE/HANNAH MCKAY)

“Obviamente estaba decepcionada, pero entonces me dijeron ‘¿Puedes volver? Tenemos otra cosa…’ Y fui e hice la prueba para Margaery, y creo que no sabían muy bien qué hacer con ella porque no está completamente desarrollada en el libro”, relató Domer al medio. “Así que estaban como experimentando con ella. Y entonces entré y leí la escena con Dan y David, y tuvimos una larga conversación y el resto, como dicen, es historia”.

Este personaje le dio sin duda una gran relevancia internacional debido a su éxito arrollador, pero la carrera de Dormer se extiende más allá de “Game of Thrones”. Su primer papel fue el de Victoria en la película “Cassanova”, de 2005. Antes, la actriz había estudiado arte dramático durante tres años, aunque este no era su plan de estudios inicial al acabar el instituto.

Dormer era una estudiante de sobresalientes que aspiraba a estudiar Historia en la Universidad de Cambridge en Reading (Inglaterra), su ciudad natal, según publicó Fashion Magazine en 2014. Sin embargo, en el examen A-Level, que se hace al acabar el instituto para acceder a la universidad, leyó mal una de las preguntas y no consiguió llegar a la nota que necesitaba para entrar. Este fallo permitió que su sueño, actuar, se abriera camino.

Después de tres años de formación, consiguió su primer papel propiamente dicho, en la película Cassanova, de 2005. “Luego inmediatamente caí en nueve meses sin trabajo, lo que fue un gran shock para mi sistema. Tuve que volver a trabajar temporalmente en una oficina para pagar la Navidad de ese año”, relató la actriz a Crash Magazine en 2015. “Definitivamente fue la lección más valiosa que pude haber aprendido al principio de mi carrera: nunca des nada por sentado, nunca creas que simplemente tienes derecho a trabajar”.

Con la lección aprendida, unos meses después volvieron las oportunidades. En 2007 fue elegida para el papel de Ana Bolena en la serie “The Tudors”, que supuso un punto de inflexión en su carrera. Le siguieron otros títulos en cine y televisión como “Flawless”, “Masterwork”, “Rush”, la mencionada serie “Game of Thrones”, “Elementary” y “Picnic at Hanging Rock”, entre otras.

Dormer dio la bienvenida el año pasado a su primera hija junto a su pareja, el también actor británico David Oakes. (EFE/EPA/PAUL BUCK)

Madre en pandemia

Otro de los personajes por los que es conocida es el de Cressida, una directora de cine, en “The Hunger Games”. Dormer se unió al reparto en la tercera entrega (dividida en dos partes), “The Hunger Games: Mockingjay”. “Adoro que Suzanne Collins [escritora de los libros en los que se basa] y la saga de películas no hablen mal de su audiencia más joven”, dijo a Crash.

“He dicho durante más de un año que tengo el regalo de [tener] dos de las bases de fans más apasionados, leales, alentadores, creativos y vocales que un actor podría tener en ‘Game of Thrones’ y ‘Hunger Games”, dijo Dormer. “Súmele el apoyo que recibo de los fans de la serie ‘Elementary’ y de las otras películas y teatro que he hecho, significa que soy una mujer muy afortunada”.

Su filmografía hasta la fecha se completa con otros trabajos como “The Riot Club”, “The Forest”, “In Darkness” y “Penny Dreadful: City of Angels”, entre otros.

Respecto a su vida fuera de las cámaras, Dormer dio la bienvenida el año pasado a su primera hija junto a su pareja, el también actor británico David Oakes. “Es la cosa perfecta que hacer durante una pandemia: quedarte embarazada y tener un bebé”, contó divertida en el podcast That’s After Life el pasado abril, según recogieron diversos medios. “Ella tiene solo tres meses. Es una alegría absoluta... Nunca más me voy a quejar de las horas de rodaje porque la privación de sueño es otra cosa”, añadió.