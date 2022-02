Lo que dice Marylouise Ventura del confuso incidente en el que resultó herida Patricia Ascuasiati

Rafael Antonio Alfau Ascuasiati, primo de la maestra de la danza, Patricia Ascuasiati, quien libra una batalla por su vida en la Plaza de la Salud, responsabilizó del incidente en el que resultó herida, a la coreógrafa Marylouise Ventura, quien, según su denuncia, la habría atropellado con el vehículo en el que ambas se transportaban.

El confuso incidente está siendo investigado por el Ministerio Público según pudo constatar Diario Libre, pero no se conocen detalles. Supuestos relatos de lo sucedido circulan en las redes sociales en los que existen diversas versiones del lamentable suceso.

Ayer los familiares y amigos de Patricia Ascuasiati solicitaron la donación de sangre debido a que hoy será sometida a una segunda cirugía en la Plaza de la Salud, lugar donde se encuentra ingresada en la unidad de terapia intensiva.

La versión de Marylouise Ventura

Este jueves se filtró un audio en el que Marylouise Ventura se refiere a la situación e intenta explicar lo sucedido a una persona cercana a ella. “Lo único que yo te puedo decir es que las cosas suceden. No fue culpa mía, era su vehículo y yo hice lo que ella quería que yo hiciera. Ella quiso que yo dejara de manejar. Ella quería manejar…eso no te lo puedo explicar así…y se me plantó delante del vehículo en lo que yo estaba saliendo del vehículo. Su propio exmarido me dijo, así es Patricia. Yo estoy al lado de la carretera, tratando de salir…ese no es mi carro, para poner el parking, estoy acostumbrada arriba y estaba abajo…ella había tenido una caída, me dijo tú me vas a arrollar y se cayó, eso fue lo pasó. En lo que estoy colocando el parking. La gente me dice que moviera el carro, pero ella estaba debajo. La sacamos…ella tenía la nariz con sangre, se le jodió la cadera”, comentó entre sollozos.

Marylouise Ventura dijo que todo estaba bien entre ellas y que fue un capricho de ella pedirme el vehículo y tenía que hacer lo que me dijo. “También que todo estaba, perfectamente llegando a la capital, se le metió de buena a primera una vaina…es lo único que te puedo decir. Todo el mundo averiguando y diciendo que yo me fui. Yo estoy vuelta un disparate, Patricia es mi hermana”, proclamó en medio del llanto.

Alfau Ascuasiati informó que la familia presentará una querella contra Marylouise Ventura. Patricia tiene fracturas y laceraciones en distintas partes del cuerpo.