Testigo del incidente en el que resultó herida Patricia Ascuasiati revela detalles del hecho

La señora Keila Contreras relató que fue quien asistió a la maestra Patricia Ascuasiati, la noche del pasado 15 de este mes, cuando se produjo el incidente en el que resultó lesionada la coreógrafa en la autopista Juan Pablo Duarte.

En una entrevista concedida al programa "El Despertador" que se difunde por Color Visión, Contreras expresó que acompañó en la ambulancia a Patricia Ascuasiati cuando fue trasladada al hospital Vinicio Calventi.

“Estuve cruzando cuando ocurrió el accidente de la señora Patricia, yo venía desplazándome desde el Cibao, vi el vehículo estacionado al lado de la carretera, (venía en una patana) de repente veo que se desmonta una persona del lado del pasajero una persona que va a dar la vuelta por delante, y cuando está dando la vuelta por delante, el vehículo se la lleva, le pasa por encima. La goma del lado del pasajero. Me desmonto y le digo a la persona que está manejando, una señora, que mueva el vehículo un poco hacia atrás y ella lo mueve hacia adelante, es decir que le pasa ya dos veces por encima. Patricia estaba debajo de la goma del vehículo, le digo que se mueva hacia adelante. Me pregunta qué pasa, le digo que tú tienes a tu esposo debajo del vehículo y ella me dice que no tiene esposo”, dijo.

Patricia Ascuasiati se encuentra ingresada en cuidados intensivos. (FUENTE EXTERNA)

Contreras manifestó que Marylouise Ventura, quien la acompañaba, "se desmontó y me dijo que esa era Patricia, quien tenía la goma sobre su cadera y parte de la cara. Ella (Patricia) me pidió que tomara su cartera, me pasa su cédula y su tarjeta de crédito. Nunca perdió su conocimiento, me dice que Marylouise está loca, me pasó el vehículo dos veces por encima y ella quería tomar el guía”.

Reveló que Patricia le pidió que llamara a Franklin (Soto) exesposo de Patricia, al que le explicó la situación.

Keila Contreras dijo que para sacar a Patricia Ascuasiati debajo del vehículo debieron utilizar gatos para levantar el vehículo. “Marylouise se acercó al vehículo llorando y pidió que la ayudaran”, sostuvo quien la llevó al hospital Vinicio Calventi.

Dijo que Marylouise Ventura se quedó en el lugar del incidente. "Cuando llegamos al Vinicio Calventi no nos prestaron atención de inmediato, al contrario, una policía quiso apresarme y me solicitó los documento. No me pidieron explicación alguna”.

Keila Contreras contó que Patricia Ascuasiati le dijo que le pidió a Marylouise que se detuviera porque venía muy rápido. “Parece que ellas tuvieron una discusión”, contó.

Ingresada

A través de un comunicado enviado por el hospital Plaza de la Salud se infomó que Patricia Ascuasiati ha sido sometida a tres cirugía. La familia pidió a la prensa que le permitieran concentrarse en la recuperación de la artista.

