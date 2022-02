Modelo Linda Evangelista muestra su cuerpo por primera vez tras quedar ‘deformada’

A finales de septiembre de 2021, Linda Evangelista habló por primera vez sobre la razón por la que se ha mantenido alejada de los focos en los últimos años: quedó “permanentemente deformada” luego de someterse a un procedimiento estético que dejó resultados adversos a los buscados.

Ahora, la top model de los años 90 muestra su cuerpo por primera vez para una nueva edición de la revista People, a la que cuenta el trauma personal que ha dejado la criolipólisis a la que se sometió a finales de 2015 para reducir grasa corporal.

En la portada, la canadiense posa con un suéter marrón que solo deja al descubierto su rostro y sus manos. Sin embargo, en el interior de la publicación, se pueden apreciar las secuelas del procedimiento al que se sometió: protuberancias de grasa endurecidas, efecto conocido en medicina como hiperplasia adiposa paradójica (HAP).

La modelo de 56 años explica a la revista que en un principio pensaba que estaba haciendo algo mal y por eso no veía los resultados esperados. Eso la llevó al punto de no comer nada, hasta que un médico le diagnosticó HAP, que solo afecta al 1 % de las personas que se someten a la criolipólisis y que, lamentablemente, no tiene cura.

"No podía ponerme un vestido sin usar una faja, pues me causaría rozaduras hasta el punto de llegar a sangrar. Porque no es como grasa blanda que te roza, es grasa dura", explica. "No creo que los diseñadores quieran vestirme así", cuenta a People.

Aunque asegura que le tomó tiempo aceptar su nueva imagen, dice que continuará hablando sobre su experiencia, a fin de poder ayudar a otros en su proceso. "No puedo vivir más así, escondiéndome y avergonzada. Simplemente no podía vivir con este dolor más tiempo. Estoy dispuesta a hablar", afirma la modelo de 56 años a la revista.