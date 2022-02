Edward J. Olmos, referente y defensor de lo latino en Estados Unidos

En abril de 1989 optó a la estatuilla al mejor actor por su trabajo en "Lecciones inolvidables" en la que encarnó a Jaime Escalante, un profesor boliviano de cálculo matemático que se hizo famoso en 1982 por transformar en genios de las matemáticas a sus problemáticos estudiantes de la secundaria angelina de Garfield.

Para meterse en el papel, Olmos tuvo que engordar alrededor de 20 kilos, suprimir su característico bigote, imitar a Escalante en su forma de hablar y gesticular, e incluso estuvo a punto de ir a vivir a la casa del profesor, pero la esposa de éste se negó. Finalmente, el reconocimiento al mejor actor en los Globos de Oro no recayó en él sino en Dustin Hoffman por el personaje autista de Raymond en "Rain Man".

En la carrera por un Óscar y los premios en su trayectoria

Concienciado entonces con la situación marginal en la que vivían muchas minorías en EE. UU., entre ellos los latinos, el actor pidió al Gobierno que comenzara a perseguir a los narcotraficantes "de cuello blanco" en lugar de centrarse en pequeños distribuidores y los pobres.

Cuatro años antes, en 1985 recibió los premios más importantes de su carrera, el Globo de Oro y el Emmy al mejor actor de reparto por su papel en la serie "Miami Vice", protagonizada entre 1984 y 1990 por Don Johnson y Philip Michael Thomas. Volvió a conseguir otro Globo de Oro, también de reparto, por "The Burning Season" (1997).

La Gala de los premios artísticos latinoamericanos Alma, en California, le concedió cuatro de sus reconocimientos al mejor actor; el primero de ellos por la película "Selena" (1997) y los tres restantes por la serie de ciencia ficción "Battlestar Galactica" en las ediciones de 2003, 2005 y 2006. Por el conjunto de su trayectoria, en 2017 recibió el premio de honor de los IV Premios Platino del cine iberoamericano.

Del rock psicodélico a figura latina en Hollywood

Sin ningún antecedente familiar en el mundo artístico, en los años sesenta, cuando estudiaba en el East Los Ángeles College y la California State University, Olmos lideró como vocalista la banda de rock psicodélico "Eddy James and Pacific Ocean", con el la que llegó a grabar un LP en 1968. En esos años también estudió interpretación dramática para mejorar como cantante en los escenarios.

A comienzos de los setenta trabajó en una tienda de muebles y mediada la década comenzó a aparecer en películas y series de televisión. Otros momentos culminantes de su carrera los tuvo en la cinta "Blade Runner" (1982), dirigida por Ridley Scott, y en su secuela "Blade Runner 2049" (2017).

Protagonizó, dirigió y produjo "American Me" (1992), en la que recreaba la vida de un líder de la mafia mexicana en EE. UU. que fue asesinado por sus propios compañeros. No contentos éstos con la película, lo tuvieron amenazado durante tres años e incluso dos de sus asesores fueron asesinados. También, en 2016 encabezó el reparto de "The Ballad of Gregorio Cortez", acusado de asesinar a un policía en 1901.

Para intentar cambiar los estereotipos de los latinos, en 1999 protagonizó y produjo el documental "Americanos: la vida latina en los Estados Unidos". Su último trabajo para el cine como protagonista fue en "Walking with Herb", junto con George López, estrenada en 2021.

Es un referente entre las figuras latinas por excelencia en Hollywood. Fue uno de los fundadores en 1997 del Festival Internacional de Cine Latino de Los Ángeles (LALIFF) y a finales del año siguiente de la Latino Public Broadcasting, una organización que él preside y realiza programas para la audiencia hispana en la televisión pública estadounidense.

Activista y solidario

Su activismo le llevó a estar detenido durante cuatro días en abril de 2001 por adentrarse como "escudo humano" para detener los bombardeos en el campo de tiro de la Armada estadounidense en la isla de Vieques, en Puerto Rico. Por esta acción fue condenado en agosto de ese año a 16 días de prisión, que cumplió en un penal boricua.

Tampoco se calló en julio de 2015 cuando el candidato presidencial Donald Trump atacó a los indocumentados y los mexicanos, pidiendo a la comunidad latina que lo boicotearan. En las últimas elecciones estadounidenses ha apostado por los candidatos demócratas Barack Obama y Joe Biden, por considerar que éstos tenían mejores ideas para impulsar a la comunidad latina.

Su lado solidario ha sido más visible desde que en 1987 fuera nombrado embajador de Unicef, participando en acciones en Honduras en favor de los damnificados por el huracán "Mitch" (1998) y de las minorías indígenas de Centroamérica (2000).

(Texto: Alfonso Moya)