Rachel Brosnahan, la actriz detrás de la maravillosa Mrs. Maisel

El estreno de la cuarta temporada de “The Marvelous Mrs. Maisel” trae de vuelta a la pantalla a la cómica de “stand-up” que, en el Nueva York de los cincuenta, busca triunfar en un mundo de hombres. Vuelve Midge Maisel y con ella Rachel Brosnahan, la actriz que la interpreta y por cuyo trabajo ganó dos Golden Globe y un Emmy.

El año que se estrenó la serie de Amazon, Brosnahan contó a Harper’s Bazaar que tras la primera audición pensaba que había fracasado a lo grande. La actriz se presentaba para una comedia tras haberse sumergido en papeles dramáticos como “Manhattan” y “House of Cards”. “No he dejado de estar aterrada”, dijo sobre la experiencia de la prueba a Vulture ese mismo año. “Creo que me desmayé durante todo el proceso de audición, sinceramente. He dicho muchas veces: ‘Quiero hacer cosas que me asusten’. Me lo tomé muy literalmente y aquí estamos”.

Rachel Brosnahan, la actriz que interpreta el papel principal de la serie“The Marvelous Mrs. Maisel” por el que ha ganado dos Golden Globe y un Emmy. (EPA-EFE/ETIENNE LAURENT)

Y aquí está, cuatro años y cuatro temporadas después. Su trabajo en la serie ha sido reconocido en diferentes ocasiones. Ganó dos Golden Globe consecutivos, en 2018 y 2019, una nominación en 2020 y un Emmy en 2018 y dos nominaciones más, entre otros galardones. “Me estoy riendo [del hecho de que] ahora soy una actriz cómica premiada”, dijo a Glamour en 2018. “¡Parece absurdo! Me he pasado la mayor parte de mi vida escuchando que no era graciosa. He perdido muchos trabajos porque la gente decía: ‘Realmente nos gustaba, pero no es graciosa’”.

Cuando llegó la fama, dijo Brosnahan a Shape en 2019, nada cambió y a la vez todo cambió al mismo tiempo. “Mi vida sigue siendo la misma. Todavía vivo en el mismo apartamento en Nueva York. Lo que ha cambiado es que ahora me siento en la misma habitación con gente que he admirado durante mucho tiempo y que me ha inspirado, como Steven Spielberg y Sarah Paulson”.

Brosnahan, que cumplirá 32 años el próximo 12 de julio, nació en Milwaukee, Estados Unidos y creció en Chicago junto a sus dos hermanos pequeños y sus padres, según publicó Cosmopolitan el año pasado. “No crecí viendo muchas películas o series, pero la película que me hizo querer tanto hacer esto [actuar] fue ‘Zenon: Girl of the 21st Century”, dijo entre risas a Zimbio.

Rachel Brosnahan durante la entrega de los Golden Globe Awards de 2019. (EFE/EPA/MIKE NELSON)

“Mis padres estaban horrorizados, pero dijeron que mientras fuese a la escuela y actuara el oficio, me apoyarían, y lo hicieron”, contó a Cosmopolitan. Acabó los estudios en el The Lee Strasberg Theatre and Film Institute de Nueva York, en 2012, pero antes de eso ya había aparecido en títulos como “The Uborn”, de 2009, o “Coming Up Roses”, de 2011.

Brosnahan tenía claro su camino. “Me di cuenta de que a: No tenía ninguna otra habilidad cualificada y b: Nunca quise hacer otra cosa”, relató a la revista. En 2013, estrenó “Beautiful Creatures” y comenzó con el papel recurrente que interpretaba en la serie “House of Cards”, el de Rachel Posner. Al principio, este rol era mucho más pequeño, pero su interpretación animó al “showrunner” Beau Willimon a desarrollar más al personaje, según relató él al Chicago Tribune. Por su interpretación de Posner recibió su primera nominación a un Emmy.

En 2014 dio vida a la mujer de uno de los implicados en el Proyecto Manhattan, encargado del desarrollo de la bomba atómica, en la serie “Manhattan”. “Fue uno de los mejores equipos de los que tenido la oportunidad de formar parte”, dijo a Vulture sobre la ficción. La actriz elogió a sus compañeros, la escritura, los directores y otros miembros del equipo y dijo que rodaban en Santa Fe, todos juntos, no muy diferentes a los personajes. “Me metió el gusanillo por piezas históricas de una manera muy real. Era muy `nerd´ cuando se trataba de investigar para la serie. Leí todos los libros sobre las esposas de Los Álamos. He tenido mucha, mucha suerte”.

Después ha trabajado en diferentes películas como “Louder Than Bombs”, de 2015; “Patriots Day” y “The Finest Hours”, de 2016, y “The Courier” y “I’m Your Woman”, en 2020.

Rachel Brosnahan y su actual pareja, el actor y productor Jason Ralph. (EFE/EPA/NINA PROMMER)

“Me encanta sumergirme profundamente en un personaje que siento lejos de mí. Y cuando leí el guion estaba tan intrigada por esa mujer que, debo admitir, no entendí nada en la primera lectura”, dijo a Cosmopolitan sobre “I’m Your Woman”, en cuya producción participó con su propia productora Scrap Paper Pictures. “Quería ensuciarme las manos”, añadió.

Fuera de los rodajes, Brosnahan se ha involucrado o pronunciado sobre diferentes causas sociales y en organizaciones como Global Citizen y Covenant House, según publicó Glamour en 2018. “Hay una responsabilidad que viene con esta plataforma ampliada”, dijo a la revista. “Ninguno de nosotros debería estar en silencio en este momento, pero también debemos escuchar”. Un año después comentó a Shape: “Estamos viviendo un momento en el que hay muchos desafíos que enfrentamos como país y en el mundo, y todos tenemos un papel que desempeñar”, dijo a Shape.