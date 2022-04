Robo de boceto de Iván Tovar se trató de "algo interno", dice la Policía

La Policía Nacional reveló este domingo que el lugar de donde fue robado un boceto del fallecido pintor dominicano Iván Tovar no presenta indicios de que fue vulnerado, por lo que las investigaciones hacen pensar que se trató de "una desaparición interna".

Diego Pesqueira, encargado de Comunicaciones de la entidad, dijo que las investigaciones realizadas, hasta el momento, indican que la desaparición de la obra “fue algo interno”.

“No hay evidencias de que desde afuera hayan penetrado, no hubo rotura de nada. Si algo pasó fue de adentro, alguien no sé con qué intención lo desapareció de ahí, lo movió de lugar”, refirió a Diario Libre.

“No, no. Los investigadores tanto de allá, del Museo, son los que han dicho que no ha habido rotura desde afuera para entrar, no encontraron ellos”, agregó el vocero de la institución.

https://resources.diariolibre.com/images/2022/04/25/un-dibujo-de-una-persona-1f62bacf.jpg Boceto del fallecido pintor Iván Tovar robado. (FUENTE EXTERNA)

La pieza “Lápiz sobre papel” desapareció del Museo de las Casas Reales en la Ciudad Colonial. El hecho ocurrió el martes de la reciente Semana Santa.

Según se ha dicho, el boceto pertenece a un coleccionista privado.

La denuncia sobre “la desaparición” del boceto fue colocada en la Policía Nacional por la ministra de Cultura, Milagros Germán.

“Entonces, eso debe de ser algo interno. Mira la noticia la dan el día que quitan a la que estaba y pusieron otra. Ahí había una directora del museo, la cambiaron, la noticia la publican el mismo día que la cambian y entra otra nueva, que no quiere decir que la que quitaron tenga nada que ver con eso, entiendes, pero es algo que era interno y alguien hizo que se publicara con un interés marcado”, consideró.

Iván Tovar

Iván Tovar nació en San Francisco de Macorís en 1942 y falleció en abril del 2020. Fue un gran representante de la corriente del surrealismo internacional. Ganó el Premio Nacional de Artes Visuales en 2018, el máximo reconocimiento a las artes otorgado por el Ministerio de Cultura.