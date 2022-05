Agreden al cómico Dave Chappelle durante un espectáculo de Netflix

El cómico Dave Chappelle fue agredido por un espectador mientras protagonizaba un espectáculo organizado por Netflix en el Hollywood Bowl de Los Ángeles (EE.UU.).

Los videos grabados por el público muestran a Chappelle recitando su monólogo cuando un hombre, aparentemente armado, sube por un lateral del escenario a gran velocidad y tira al cómico al suelo, hasta que segundos después es arrestado por los agentes de seguridad.

La Policía de Los Ángeles identificó al agresor como Isaiah Lee, un joven de 23 años que está acusado de agresión y deberá pagar una fianza de 30.000 dólares.

Según las autoridades, el sospechoso portaba una pistola falsa que podía desplegar la hoja de un cuchillo.

Chappelle, un cómico muy polémico por sus chistes sobre el racismo y las personas trans, bromeó inmediatamente después del incidente, acontecido durante una de las citas más importantes del festival "Netflix is a Joke", que la compañía televisiva organiza este semana en Los Ángeles.

"He estado haciendo esto durante 35 años. Acabo de pisotear a un negro entre bastidores. Siempre quise hacer eso", ironizó el cómico.

Uno de los humoristas que también participaba en el espectáculo era Chris Rock, quien tras el incidente volvió a subir al escenario y preguntó "¿Era ese Will Smith?", en referencia a la famosa bofetada que le propinó el actor en los Óscar.

Hace unos meses, Chappelle dio dolores de cabeza a Netflix por la emisión de un monólogo en el que sus comentarios sobre la gente trans causaron gran controversia.

Varios empleados llegaron a manifestarse frente a las oficinas de la compañía y pidieron la retirada del especial, titulado "The Closer", que costó unos 20 millones de dólares.

En él, Chappelle afirmaba que la comunidad de personas trans tiene la piel "muy fina" y apoyaba los mensajes en los que la escritora J.K. Rowling defendió su postura "TERF", un término acuñado para agrupar al movimiento feminista que excluye a las personas transexuales.

Asimismo, el comediante criticó la denominada "cultura de la cancelación".

La polémica obligó a Ted Sarandos, fundador de Netflix, a defender el documental.

"Al igual que con otros talentos, trabajamos arduamente para respaldar su libertad creativa, aunque esto significa que siempre habrá contenido en Netflix que algunas personas crean que es dañino", explicó el pasado octubre.

"No permitimos títulos que inciten el odio y la violencia y no creemos que 'The Closer' cruce esa línea", justificó en su mensaje, del que luego se arrepintió en otra entrevista al decir que faltó "humanidad" en su sus palabras.