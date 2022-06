El Reino Unido celebra por todo lo alto los 70 años del reinado de Isabel II

La División Doméstica participa en The Colonel's Review en Horseguards Parade Ground en Londres, Gran Bretaña, el 28 de mayo de 2022. The Colonel's Review es la evaluación final del desfile antes de que vaya ante la Reina Isabel de Gran Bretaña durante el Trooping of the Colour el 2 de junio de 2022 como parte de las celebraciones del Jubileo de Platino. (Reino Unido, Londres)

(EFE/EPA/NEIL HALL)