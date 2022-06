Camilo le enseña a Alejandro Sanz su video cantando "Corazón Partío" con 13 años, y así reacciona

"Los sueños no tienen fecha de vencimiento. Ese Camilo chiquito no se habría imaginado lo que está viviendo ahora". Así fue la descripción que utilizó el popular cantante colombiano Camilo al video que subió a sus redes donde se le ve mostrar un clip a Alejandro Sanz de su participación en un programa de talentos, donde interpretó el éxito "Corazón partío" a los 13 años.

Como era de esperarse el video causó emosión en ambos artistas.

"Hace 15 años, 2007 fue eso. Me da vergüenza, pero sabes qué, no me importa", le dice el marido de Evaluna. "Pero, ¿qué vergüenza?", le responde Alejandro en el audiovisual, que acaba con un abrazo entre ellos.

"Te lo quería mostrar y compartir porque siento de verdad, en mi corazón, que es como un círculo que se completa. Siento como muy fuerte que el primer pasito que yo di hace quince años, tener hoy una canción juntos. Para mí significa muchísimo. Te quiero", le dice Camilo.

Será el 16 de junio cuando se estrene "Nasa", la primera canción que une a los dos artistas y cuyo adelanto tiene a todos sus fans expectantes.

“Perdón por pensar cosas que no son, es que antes de ti me volvieron miedo el corazón. Por eso te pido perdón, nada de esto es culpa tuya, no quiero que nuestro futuro, mi pasado lo destruya”, se escucha en la letra de lo seguramente será un éxito.

Hace algún tiempo Camilo y Alejandro vienen hablando de hacer algo juntos hasta que por fin pudieron concretar este tema. El pasado año, Sanz asistió junto a su familia al concierto en Madrid del intérprete de “Vida de Rico”.

Además, le envió una guitarra como regalo, por lo que comenzaron a tener conversaciones a menudo y a buscar el momento idóneo para trabajar en conjunto.

Rescatamos de YouTube el programa con la participación de Camilo cuando tenía 13 años interpretando la popular canción del cantautor español, Alejandro Sanz, "Corazón partío"