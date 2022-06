FundéuRAE: grados de temperatura, las claves de su escritura

En la escritura de los grados de temperatura se presentan a menudo dudas, por lo que la Fundación del Español Urgente (FundéuRAE), promovida por la Agencia EFE y la RAE, ofrece una serie de claves.

1. “Grado Celsius” El nombre, en rigor, es “grado Celsius” (con el nombre del científico en mayúscula), aunque fuera de contextos técnicos se usa “grado centígrado” o simplemente “grado”.

2. “23 °C”, con espacio entre la cifra y el símbolo. El símbolo establecido internacionalmente es “°C”, que consiste en un pequeño círculo seguido sin espacio de la letra “C”. Se deja un espacio entre la cifra y el símbolo: “23 °C”.

En escritos no especializados se usa en ocasiones solo el círculo y en tal caso se escribe pegado al número: “23°”. En contextos técnicos, y conforme a las normas internacionales, este símbolo se reserva a los grados de ángulo, que es un valor que también tiene en general, como en “Dio un giro de 180°”.

Por otro lado, en lugar del símbolo también es posible escribir el nombre de este, es decir, “23 grados” o “23 grados Celsius”.

3. El símbolo incluye un círculo, no una “o” ni un ceroA menudo se reemplaza el círculo por un cero o por una “o”, pero no son las grafías adecuadas. Si se optara por la “o” a causa de limitaciones tipográficas, es preferible no añadir una subraya, pero en cualquier caso no se añade un punto.

4. El número y el símbolo no deben quedar en líneas separadasNo debería haber un salto de línea entre el número y el símbolo, para lo cual puede emplearse un espacio de no división u otro recurso ajustado al medio usado.

5. “Kelvin”, y no “grado Kelvin”Ocasionalmente aparece en prensa otra unidad de temperatura llamada “Kelvin” (y no “grado Kelvin”), de símbolo “K” (no “°K”), pero normalmente está limitada a textos científicos.

6. “Grado Fahrenheit”, símbolo “°F”También puede encontrarse el “grado Fahrenheit”, aunque es una unidad que conviene evitar en países donde no es oficial, por lo que lo recomendable es convertirlo a grado Celsius. Su símbolo es “°F”.

Estas unidades, tal como explica la “Ortografía”, están reguladas en el Sistema Internacional de Unidades, que en muchos países se ha incorporado total o parcialmente a su legislación y que tiene como complemento el Sistema Internacional de Magnitudes (ISO 80000).

