"The House of Dragon" y "Andor", dos superseries que se estrenan en agosto

The House of Dragon", precuela de "Game of Thrones" sobre el origen de los Targaryen, y "Andor", la historia del espía galáctico Cassian Andor (Diego Luna), en una época anterior al comienzo de Star Wars, son dos de las grandes series que llegan este agosto a las plataformas.

Con el verano a pleno rendimiento, las plataformas refuerzan sus propuestas con algunas de las series más esperadas, como "A League of Their Own", "Sandman", "Bad Sisters", "She-Hulk: Attorney At Law" o la española "The Girl in The Mirror".

Además, para complementar el estreno de "The House of Dragon", que llega a HBO Max el 19 de agosto, el día 1 estará disponible la serie madre "Game of Thrones", completa y en alta definición.

Estos son, por fecha de estreno, algunos de los títulos más destacados del mes de agosto, en opinión de Efe.

NEIL GAIMAN, CREADOR DE "SANDMAN", PARTICIPA EN LA SERIE DE NETFLIX

Día 5 (Netflix).- El cómic más aclamado de Neil Gaiman, "Sandman" da el salto a la pantalla en una serie de acción real en la que el creador de la historieta participa en el proceso creativo y es el autor del guion del primer capítulo.

La serie, que dirigen David S. Goyer y Allan Heinberg, sigue a las personas y los lugares afectados por Morfeo (Tom Sturridge), el Rey del Sueño, mientras repara los errores cósmicos -y humanos- que ha cometido durante su larga existencia.

"MOONHAVEN", SEIS EPISODIOS DE HISTORIAS FUTURISTAS EN LA LUNA

Día 11 (AMC+).- Creación de Peter Ocko, este thriller de suspense está ambientado en una comunidad utópica construida en la Luna donde Bella Sway (Emma McDonald), contrabandista y piloto de un carguero lunar, es acusada de un crimen y enviada a Moonhaven, asentamiento ubicado en la Luna donde se investiga para acabar con los problemas que amenazan a la civilización en la Tierra.

"CHIAMAMI ANCORA AMORE", DRAMA ITALIANO CON MUCHAS LÁGRIMAS

Día 11 (Sundance TV).- Drama italiano en ocho episodios de una hora de duración, esta producción descubre la separación de Anna y Enrico cuyo hogar se ha convertido en una prisión tras once años de matrimonio y su ruptura, lejos de ser pacífica, genera una desagradable guerra donde la custodia de su hijo Pietro se convierte en la batalla principal.

Una historia íntima, emocionante y desgarradora en esta serie creada por Giacomo Bendotti que está protagonizada por Greta Scarano, Simone Liberati y Claudia Pandolfi.

LAS CHICAS VUELVEN AL BEISBOL PROFESIONAL EN "A LEAGUE OF THEIR OWN"

Día 12 (Amazon Prime).- Inspirada en la película del mismo título, que protagonizaban Geena Davis, Tom Hanks y Madonna, la serie sigue a un grupo de mujeres que sueñan con jugar al béisbol profesional, al tiempo que ahonda en temas como la raza o la sexualidad, mientras los personajes van labrando su camino dentro y fuera del terreno de juego.

Contada en ocho episodios, "A League of Their Own" está protagonizada por Abbi Jacobson, Chanté Adams y D'Arcy Carden en los papeles principales.

"DAYS AT MEMORIAL", LAS FATALES CONSECUENCIAS DEL HURACÁN KATRINA

12 (Apple TV+).- La miniserie " Days at Memorial" narra en ocho episodios las devastadoras consecuencias del huracán Katrina desde el punto de vista de uno de los hospitales instalados en la zona cero, basada en la escalofriante historia que recoge en su libro la periodista Sheri Fink, ganadora del Pulitzer.

En él, Vera Farmiga da vida a la doctora Anna Pou del New Orleans Hospital, en el que los continuos cortes de luz se ven acompañados de inundaciones y subidas de temperatura sucedidas en la realidad, circunstancias que dificultan la asistencia médica y llevan a los protagonistas a tomar decisiones límite y a priorizar unas vidas sobre otras.

LAS ABOGADAS TAMBIÉN PUEDEN CONVERTIRSE EN SUPERHEROINAS...VERDES

Día 17 (Disney+) Tatiana Maslany interpreta a una abogada treintañera y soltera especializada en casos de superhéroes y que resulta tener el poder de convertirse en una masa verde y superpoderosa de dos metros.

Creación de Jessica Gao, responsable de la serie de animación para adultos "Rick y Morty", "She-Hulk: Attorney At Law" reúne en sus nueve episodios a un gran número de veteranos del Universo Cinematográfico Marvel, entre los que figuran Mark Ruffalo como Smart Hulk, Tim Roth como Emil Blonsky/The Abomination y Benedict Wong como Wong.

https://resources.diariolibre.com/images/2022/07/31/un-hombre-con-un-microfono-c8aba9cc.jpg (EFE)

"BAD SISTERS", NOVELA NEGRA, SUSPENSE Y MUCHAS RISAS

Día 19 (Apple TV+) Combinación de comedia negra y suspense ambientada en la costa de Irlanda, "Bad Sisters" -de la creadora y estrella Sharon Horgan- sigue las vidas de las hermanas Garvey, unidas por la muerte prematura de sus padres y la promesa de protegerse siempre unas a otras.

Además de Horgan, "Bad Sisters" está protagonizada por Anne-Marie Duff, Eva Birthistle, Sarah Greene y Eve Hewson como las hermanas Garvey. Se estrenarán los dos primeros capítulos de los diez de que consta la serie, y después, uno nuevo cada semana, todos los viernes, hasta el 14 de octubre.

KIKE MAILLO DEBUTA EN NETFLIX CON LA SERIE "THE GIRL IN THE MIRROR"

Día 19 (Netflix).- El cineasta Kike Maillo, ganador del Goya por su cinta de ciencia ficción "Eva" (2011) se pasa a la producción de series de televisión con "The Girl in The Mirror", un thriller sobrenatural que dirige junto al también director de cine Sergio G. Sánchez ("Marrowbone"), show runner de la nueva producción televisiva.

Rodada casi en su totalidad en el Principado de Asturias, "The Girl in The Mirror" cuenta la historia de Alma (Mireia Oriol) que, tras sobrevivir a un accidente de autobús en el que mueren casi todos sus compañeros, despierta en un hospital sin recordar absolutamente nada. Traumatizada por el suceso, sufre terrores nocturnos y visiones que no consigue desentrañar.

"THE HOUSE OF DRAGON", ASÍ ERAN LOS BISABUELOS DE DAENERYS TARGARYEN

Día 19 (HBO Max).- Esta precuela de "Game of Thrones", basada en la novela 'Fire and Blood", de George R.R. Martin, está ambientada 200 años antes de los hechos de la primera y cuenta la historia de la casa Targaryen, los antepasados de Daenerys, la "Khaleesi", que fue una de los protagonistas de la serie madre que quedó en la última entrega en todo lo alto.

Si "Game of THrones" fue uno de los fenómenos televisivos más importantes del siglo, esta precuela, también desarrollada por HBO Max, promete ser una digna continuación, si bien en el tiempo será antecesora.

La historia tiene como protagonista al príncipe Daemon Targaryen (Matt Smith), hermano menor del rey Viserys (Paddy Considine) y uno de los herederos al trono, un personaje se distingue por sus habilidades de combate y por ser un jinete de dragones. Se vive un momento de transición en el poder, pero como cabía esperar, no es probable que se acepte sin más que una mujer, la hija del rey, ocupe el Trono de hierro.

"ANDOR", PRECUELA DE "STAR WARS: ROGUE ONE", DE NUEVO CON DIEGO LUNA

Día 31 (Disney+).- "Andor", la precuela de "Star Wars: Rogue One" (2016), precuela de "Star Wars: Rogue One", se estrena como una serie doce episodios, con dos temporadas, en las que Diego Luna repite su papel de Cassian Andor, piloto y soldado galáctico.

Concebida como un spin-off de aquella, "Andor" arrojará luz sobre el aún poco conocido personaje de Diego Luna, del cual se revelará su historia y por qué decidió unirse a la Alianza Rebelde.

Con Luna, un nuevo elenco formado por Stellan Skarsgård, Adria Arjona, Fiona Shaw, Denise Gough, Kyle Soller y Genevieve O'Reilly como Mon Mothma. E