Proyectos de cine y televisión que nunca salieron al aire a pesar de haber sido anunciados

Costó 90 millones de dólares y fue anunciado como uno de los proyectos más ambiciosos de Warner Bros. Su estreno estaba previsto para inicios del 2023. Sin embargo, fue cancelado de forma definitiva. Hablamos de “Batgirl”, cinta que protagonizaba la actriz y cantante dominicana Leslie Grace, aunque la película estaba prácticamente terminada.

Esta no fue la única cinta cancelada, de hecho, este fue solo el comienzo de una serie de películas eliminadas y proyectos cancelados. La fusión de HBO Max y Discovery Plus trae consigo muchos cambios en la programación de Warner Bros. Discovery, como se llamará a partir de ahora.

Desde el anuncio de la nueva plataforma la compañía ha estado eliminando contenido de HBO Max, incluyendo éxitos de Warner Bros. que se trasmitían de forma exclusiva por la plataforma, lo que aparenta ser un esfuerzo desesperado para reducir costos. Warner Bros. también canceló “Scoob!:Holiday Haunt”, una secuela casi lista de “Scoob!” de 2020.

Con un presupuesto de 40 millones de dólares tenía en la mira un estreno en HBO Max. Pero las ambiciones del nuevo conglomerado tras Warner Bros, Warner Bros Discovery, no están en el streaming y finalmente aquella película del equipo de la Máquina del Misterio no se realizará.

Las cancelaciones de proyectos que tenían previsto sus estrenos en HBO Max continuaron y la serie latina Gordita Chronicles, que se encontraba en proceso de redacción de libretos de la segunda temporada, luego de haber estrenado en junio en la plataforma de streaming, también fue cancelada. La serie, producida por las actrices Eva Longoria y Zoe Saldaña, cuenta la historia de Cucu Castelli y su familia al llegar a Miami desde la República Dominicana en 1985.

Posibles razones tras la cancelación de Batgirl

https://resources.diariolibre.com/images/2022/08/09/una-caricatura-de-una-persona-4de9eef6.jpg

La cancelación de “Batgirl” se produce mientras Warner Bros. intenta renovar sus operaciones de DC Films. Si bien “The Batman” a principios de este año tuvo un buen desempeño, con una recaudación de US$770.8 millones en la taquilla, los estrenos de DC de Warner han sido erráticos y han estado plagados de polémica. “The Flash”, cuyo estreno está previsto para junio próximo, es protagonizada por Ezra Miller, quien ha sido arrestado dos veces este año en Hawái, en un caso de alteración del orden público y bajo sospecha de agresión.

Warner Bros. espera reorganizar y restablecer su cartera de DC, haciéndola más grande, no más pequeña con su rival Marvel. En última instancia, “Batgirl” no se ajustaba a esos planes.

Proyectos dominicanos

https://resources.diariolibre.com/images/2022/08/09/un-par-de-personas-con-instrumentos-musicales-y-microfonos-en-un-escenario-dc7c425c.jpg

Hace un par de años fue anunciado por todo lo alto el estreno de “Baila, dominicano baila”. El ambicioso reality show, donde bailarines residentes en el país se enfrentarían con los de la diáspora en Estados Unidos, tenía como presentadora a Georgina Duluc, con el que haría su regreso a la TV junto a Enrique Crespo, y llegaría a la pantalla chica a partir del 27 de junio del 2021 por Digital 15 para transmitirse por Digital 15 de 8:00 a 10:00 de la noche. De acuerdo a su productor, el argentino Hugo Devana, el costo de este proyecto superaba los 35 millones de pesos. Sin embargo, el día llegó y el programa nunca salió al aire.

¿Las razones? Según el productor los televidentes no pudieron ver la primera gala porque por problemas de salud de algunos de los miembros del equipo no pudieron hacer la segunda gala, lo que afectaba la continuidad en el reality.

Pasó más de un año de esa explicación y el programa nunca salió. Al ser abordada, la comunicadora Georgina Duluc dijo que ella no era la persona correcta para dar los detalles de las razones por las cuales el show televisivo no ha salido al aire.

https://resources.diariolibre.com/images/2022/08/09/una-mujer-con-un-microfono-en-la-mano-cd9a9a66.jpg La comunicadora Georgina Duluc. (FUENTE EXTERNA)

“Yo no puedo decir qué pasó porque no sé qué pasó. Todavía no me han dado ninguna información de lo que pasó”, dijo en ese momento.

“Hay corazón” con Gabi Desangles

Aunque nunca se dijo una fecha exacta de la salida del show, los promocionales de Hay Corazón, que tendría como presentadora a Gabi Desangles, fueron presentados por redes sociales como parte de la próxima programación de Color Visión, sin embargo, de un momento a otro dejaron de pasarlos y no se ha sabido nada de la emisión que se encontraba en proceso de grabación.

https://resources.diariolibre.com/images/2022/08/09/una-caricatura-de-una-mujer-9c813a60.jpg https://resources.diariolibre.com/images/2022/08/09/una-caricatura-de-una-mujer-9c813a60.jpg

“Juegos, canto, baile, preguntas indiscretas, trampas, abrazos y mucho amor, serán los ingredientes de ‘Hay corazón’, poniendo a prueba a hombres y mujeres para demostrar que en República Dominicana ‘Hay Corazón’”, esa era la forma en que se anunciaba el show en 2020.

El show de citas llegaba a la televisión local como parte de los proyectos anunciados por la empresa productora ProCapital Films Studios, La Casita Films y el productor general Hugo Devana, y en él los participantes tendrían la oportunidad de encontrar el amor de manera divertida. Tampoco se desarrollaron programas de moda y de corte político que fueron anunciados, que tenían a grandes figuras como parte del elenco.

Cine dominicano

Según consultó DL en la Dgcine, varios proyectos aprobados y rodados no se han estrenado ni tienen fecha de hacerlo.