Muere la actriz Anne Heche, una semana después de sufrir un aparatoso accidente de tránsito

Tras una semana ingresada luego de sufrir un aparatoso accidente de tránsito, la actriz Anne Heche falleció este viernes a los 53 años en el centro de quemados Grossman, en el hospital West Hills de Los Ángeles. La familia confirmó el deceso.

Los médicos ya habían desahuciado a la actriz de Seis días y siete noches, Donnie Brasco o la serie Otro mundo y la mantenían con respiración asistida para decidir qué hacer con sus órganos y si servían para trasplantes, ya que Heche era donante.

Más de medio centenar de bomberos batallaron contra el aparatoso incendio consiguiente, que arrasó con el vehículo y parte de la vivienda; por la virulencia de las llamas no lograron sacar a Heche hasta pasados 65 minutos de su intervención. Gracias a diversas cámaras de tráfico, la policía ha reconstruido su errática conducción —que provocó un pequeño accidente previo— antes del choque.

En un primer análisis de sangre realizado por la policía de Los Ángeles se halló la presencia de drogas, en concreto cocaína, aunque habrá que esperar al examen del forense, cuyos resultados pueden tardar semanas. A la llegada de los bomberos, Heche aún llegó a hablar con ellos, antes de quedar inconsciente; en el hospital ya ingresó en coma.

Heche comenzó su carrera como actriz a los 12 años en un café teatro para contribuir a la subsistencia familiar. Tres años más tarde fue descubierta por un cazatalentos que le ofreció participar en la serie As the World Turns, algo que ella rechazó para seguir ayudando a su familia. A los 17 años, con el título en educación secundaria, se trasladó a Nueva York para actuar en la serie Another World, en el papel de las gemelas Vicki Hudson Frame y Marley McKinnon. Su actuación durante cuatro años le valió un Daytime Emmy Award en 1991.

Ese mismo año abandonó la serie para comenzar su carrera cinematográfica. Después de actuar en una serie de películas sin mayor relevancia, llegaron Walking and talking (1996) y The Juror (1996), junto a Demi Moore.

https://resources.diariolibre.com/images/2022/08/12/anne-heche-con-un-traje-de-color-negro-con-letras-blancas-4c48c5a8.jpeg Anne Heche. (FUENTE EXTERNA)

Su actuación como esposa de Johnny Depp en Donnie Brasco (1997) le valió varias críticas positivas, como también sus actuaciones en Volcano (1997), junto a Tommy Lee Jones, y La cortina de humo (1997) junto a Robert De Niro y Dustin Hoffman.

Donde más se dio a conocer fue en la comedia romántica Seis días y siete noches (1998 dirigida por Ivan Reitman, junto a Harrison Ford. También intervino en Psycho (1998), el remake de una de las obras más conocidas de Alfred Hitchcock, Psicosis (1960). En esta película interpreta a Marion Crane, papel que antaño lo interpretó Janet Leigh.

Fue pareja durante dos años de Steve Martin, y posteriormente del músico Lindsey Buckingham, de Fleetwood Mac.

En 1997 entabló una relación con la comediante Ellen DeGeneres. La pareja, que incluso dijo que si en Vermont fueran legales las bodas homosexuales se casarían, rompió tres años más tarde y Heche inició una relación con el camarógrafo Coleman Laffon, con el que se casó y tuvo un hijo, Homer, en 2002. El matrimonio se divorció en 2007 y se estipuló que fue debido a una aventura con el actor James Tupper, con el que compartía set de rodaje en Men in Trees.

Anne y James comenzaron entonces una relación que duraría hasta 2018 y con quien tuvo un hijo, el segundo de Heche, Atlas Heche Tupper, quien nació en marzo de 2009.