Parlacen otorga reconocimiento a la violinista Aisha Syed

El Parlamento Centroamericano reconoció el pasado jueves la trayectoria de la violinista dominicana Aisha Syed en presencia de sus diputados y representantes en un acto conmemorativo en la sub sede de la República Dominicana.

El reconocimiento dicta lo siguiente: "Por poner en alto a la República Dominicana, de manera digna y admirable, llevando al mundo su arte y cultura, sirviendo de ejemplo a las generaciones presentes y futuras".

Este reconocimiento, detalla el documento, celebra la labor de la artista clásica dominicana, quien se ha presentado en más de treinta países como solista en lugares como el Carnegie Hall en Nueva York, Palau de les Arts en España, Royal Opera House en India, Wigmore Hall en Londres, Concertgebouw en Holanda, Kennedy Center en Washington, Palacio de los Emiratos Árabes en Abu Dhabi, entre muchos otros salones de conciertos prestigiosos dentro de la música clásica.

https://resources.diariolibre.com/images/2022/09/24/grupo-de-personas-de-pie-cbf62c71.jpg El acto tuvo lugar en el salón Sebastino Brito. (FUENTE EXTERNA)

Otros reconocimientos

La artista dominicana ha sido reconocida por el Senado de Nueva York, la Alcaldía de Chicago, la Alcaldía de Lawrence, la Alcaldía de Miami, la Alcaldía de Sevilla en España entre otras instituciones.

Su nombre ha estado en la prensa internacional en tres continentes y a los trece años se convirtió en la primera latinoamericana en ser admitida a la escuela de niños prodigios de la música clásica Yehudi Menuhin School en Londres.

Destaca una nota de prensa que recibió además beca completa por parte de la Realeza Británica para sus estudios en el Royal College of Music y en el Guildhall School of Music and Drama.

Aisha tiene cinco discos de grabación, el más reciente distribuido mundialmente por Naxos.

La BBC de Londres, Inglaterra, la escogió para su lista de Interpretaciones Milagrosas en su afamado programa de música clásica In Tune y Radio France en París incluyó su más reciente disco para su selección de música clásica.

La revista Vogue Latinoamérica resaltó cómo Aisha enorgullece a toda Latinoamérica a través de su arte.

La violinista es presidenta de la Fundación Music for Life cuyo trabajo fue resaltado recientemente por la afamada revista Británica The Strad Magazine en Londres. Como cristiana ella le dedica todos sus éxitos al autor de los mismos, el señor Jesús.