The Crown: vuelven las historias de palacio

Aunque en principio la serie no abordará la actualidad, la grabación de la sexta temporada se detuvo a raíz del fallecimiento de Isabel II, a los 96 años, el pasado ocho de septiembre. “Como muestra de respeto, la filmación de ‘The Crown’ se suspendió hoy”, aseguró Netflix en un comunicado publicado por The Hollywood Reporter. “La filmación también se suspenderá el día del funeral de Su Majestad la Reina”.

La sexta y última temporada no llegará a las pantallas, previsiblemente, hasta finales de 2023, pero la quinta ya calienta motores y estará disponible el 9 de noviembre. La anterior entrega abarca acontecimientos reales, que entrelaza con la ficción, desde 1979 a 1990. Gran peso de la cuarta temporada recayó sobre los hombros de tres mujeres: Isabel II, Margaret Thatcher y Lady Diana Spencer.

https://resources.diariolibre.com/images/2022/11/01/550097360012-2641a866.jpg El actor Dominic West interpreta al entonces príncipe Carlos en la quinta temporada de "The Crown". (NETFLIX)

La aparición en la serie de la reina de los corazones del pueblo y su relación con el ahora rey Carlos III, junto al amor de este por Camilla Parker Bowles, fue uno de los puntos fuertes de la entrega. El final de la misma se cerró con el destronamiento de la Dama de Hierro como Primera Ministra de mano de sus compañeros conservadores y el inicio del camino liberador de Diana. Los próximos capítulos abordarán los convulsos años noventa dentro y fuera de palacio, incluida la muerte de Lady Di en 1997, según diversos medios.

La serie se estrenó a finales de 2016 y detrás está Peter Morgan, que ya había llevado a Isabel II a la ficción con de “The Queen”, dirigida por Stephen Frears, diez años antes. “A través de sus ojos puedes ver toda la segunda mitad del siglo XX”, dijo Morgan sobre la monarca a Radio Times hace seis años.

Su papel como hilo conductor de acontecimientos históricos se mezcla con la vida privada de la familia a los que, escribió el medio, Morgan ve casi como víctimas. “Es el encarcelamiento de la institución. Y el sufrimiento de la familia se extiende desde la Corona, infligiendo un profundo abuso a las personas sobre las que se supone que solo proyecta lujo. Es algo horrible para ellos”, dijo, “pero como drama lo tiene todo”.

https://resources.diariolibre.com/images/2022/11/01/550097360013-34d72e25.jpg La actriz Elizabeth Debicki interpreta a Diana Spencer en la quinta temporada de "The Crown". (NETFLIX)

Imelda Staunton, la nueva reina

Como en ocasiones anteriores, ha habido cambios en el reparto para adaptarse a la edad de los personajes. Isabel II ha sido interpretada por Claire Foy, en sus años más jóvenes, a la que dio el relevo la oscarizada Olivia Colman en la tercera y cuarta temporada. Imelda Staunton, otra veterana y reconocida actriz británica, es la encargada de recoger el testigo en las dos últimas.

“¡No! ¿Quién le da consejos a Imelda Staunton? Estará increíble”, dijo Colman en Variety Studio sobre si le había dado alguna recomendación a su sucesora en el trono de “The Crown” y añadió: “No puedo esperar a verla”. Staunton, por su parte, dijo en 2020 a The Hollywood Reporter: “Como actriz, fue un placer ver cómo tanto Claire Foy como Olivia Colman aportaron algo especial y único a los guiones de Peter Morgan. Me siento realmente honrada de unirme a un equipo creativo tan excepcional y de llevar ‘The Crown’ a su conclusión”.

https://resources.diariolibre.com/images/2022/11/01/un-hombre-hablando-por-telefono-bdca18b6.jpg El actor británico Dominic West (d) es trasladado desde el muelle de Sant Elm hasta un yate, en Mallorca, durante el rodaje de la quinta temporada de la serie ""The Crown". (EFE/CATI CLADERA)

Elizabeth Debicki dará vida a la Princesa de Gales en sus últimos años de vida, un personaje que hasta el momento había sido interpretado por Emma Corrin. “El espíritu de la princesa Diana, sus palabras y sus acciones viven en los corazones de tantos. Es un verdadero privilegio y un honor para mí unirme a esta magistral serie, que me ha enganchado absolutamente desde el primer episodio”, dijo la actriz en un comunicado.

En la piel de Carlos III, entonces aún príncipe, estará Dominic West, que da el relevo a Josh O’Connor. “Es bastante desconcertante porque no me parecía en nada a él cuando me miraba en el espejo. Seguí diciéndoles a los productores que habían elegido a la persona equivocada”, dijo West al tabloide Daily Mail el pasado abril. “Pero explicaron que esto no era una serie de imitaciones. Pero eso fue difícil, ya que se trata de una persona real, enormemente famosa y reconocible”.

El nuevo reparto se completa como Olivia Williams como Camilla Parker Bowles, a la que cede el puesto Emerald Fennell; Jonny Lee Miller como el ex primer ministro y sucesor de Thatcher, John Major. El veterano actor Jonathan Pryce se incorpora como duque de Edimburgo, que hasta ahora ha sido interpretado por Matt Smith, en sus años más jóvenes, y Tobias Menzies.