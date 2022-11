Calista Flockhart, la recordada “Ally McBeal”, regresa a escena

Flockhart nació el once de noviembre de 1964 en el estado de Illinois, en Estados Unidos. Su madre era profesora y su padre era ejecutivo del gigante Kraft Foods. De acuerdo con la revista Hello!, la familia se mudaba habitualmente y la actriz siempre era la chica nueva en el colegio. Cuando llegó su edad universitaria se decantó por estudiar interpretación y lo hizo en New Jersey, en la Rutgers University.

“Como muchos aspirantes a actores, Calista Flockhart pasó por momentos difíciles, enseñando aerobic y participando con pequeños papeles en telenovelas”, se lee en la página dedicados a los exalumnos de la universidad, en la que se graduó en 1988. Antes de conseguir el personaje televisivo que le dio la fama, Flockhart trabajó sobre todo en teatro, en Nueva York.

https://resources.diariolibre.com/images/2022/11/12/calista-flockhart-con-un-vestido-blanco-04b5fea9.jpg La actriz Calista Flockhart vuelve con ganas de actuar tras unos años alejada del trabajo. (EFE/MIKE NELSON)

En 1994 debutó en Broadway con “The Glass Managerie” y su papel le valió un premio Theater World Award y un premio Clarence Derwent. Tres años más tarde, en 1997, fue nominada a un premio Tony por su trabajo en la representación de “Three Sisters”.

“Mis padres habían venido a Nueva York a ver la obra en la que estaba, ‘Three Sisters’. Fue terriblemente conveniente: la prueba de cámara se hizo en el último minuto y estaban allí para cuidar a mi perro y se quedaron en mi apartamento”, recordó la actriz a The Hollywood Reporter sobre el momento que fue a Los Ángeles para la prueba de la serie.

En septiembre de ese mismo año se estrenó “Ally Mcbeal”. En esta comedia de situación, Flockhart interpretaba a la protagonista, una abogada de 27 años que tras ser despedida de su trabajo por denunciar a uno de los socios por acoso sexual consigue un nuevo empleo en otro bufete, en el que trabaja su exnovio, Billy, ahora casado. “Me atrajo la historia de amor entre Billy y Ally”, dijo Flockhart al medio. “Tenía un gran aprecio por el personaje de Ally y la singularidad de la escritura, las alucinaciones y la voz en off y todas esas cosas maravillosas que no había visto antes”.

La serie estuvo en antena hasta su cancelación por parte de Fox, la que cadena que la emitía, en 2002, después de que las audiencias bajaran en los últimos tiempos. “’Ally McBeal’ se convirtió en una serie hito para Fox y para la industria de la televisión”, dijo la entonces presidenta de Entretenimiento de Fox Broadcasting, Gail Berman, según publicó CNN. “Y Calista Flockhart es un talento singular que le dio vida a la voz única del personaje… Será imposible reemplazarles, pero somos afortunados de seguir nuestra relación con David [E. Kelly, productor de la serie] y su equipo”.

https://resources.diariolibre.com/images/2022/11/12/harrison-ford-calista-flockhart-posa-para-una-fotografia-2fb61c71.jpg Harrison Ford y Calista Flockhart se conocieron en 2002 y se casaron en 2010. Veinte años juntos (EFE/MIKE NELSON)

Tras el final de la serie Flockhart redujo su actividad profesional y se centró en su faceta como madre de Liam, al que había adoptado un año antes. “Mi hijo tiene cinco años. Ya va a la escuela. Echo mucho de menos actuar. Quería quedarme en Los Ángeles, no quiero viajar. Y, de la nada, estaba pensando: bueno, es hora de que vuelva a trabajar. Realmente quiero volver a trabajar”, dijo a Cinemablend en 2006.

“Y luego recibí una llamada de Robbie [el productor y guionista Jon Robin Baitz] al que conozco desde hace mucho tiempo por hacer teatro en Nueva York y parecía el momento perfecto y el proyecto perfecto”, añadió al medio sobre su siguiente trabajo, “Brothers and Sisters”. La serie, que narraba la historia de los hermanos Walker, en la que interpretaba a una de ellas Kitty, se estrenó en 2006 y se mantuvo en antena hasta 2011.

Durante los años siguientes, Flockhart redujo de nuevo sus trabajos. Su última película, “Frágiles”, es de 2005 y hasta 2015 no volvió a una serie como personaje regular. Fue en “Supergirl”, pero tras la primera temporada, también limitó sus apariciones en las siguientes entregas.

Este año Flockhart parece haber firmado otro regreso. De hecho, volvió a las tablas con una adaptación de la obra “Who’s Afraid of Virginia Woolf”. Y en agosto se supo que formará parte del reparto de la segunda temporada de la serie “Feud”, que se emitió por primera vez en 2017, en la que interpretará a la actriz y escritora estadounidense, y hermana de Jacqueline Onassis, Lee Radziwill.