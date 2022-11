Jason Sudeikis, de ‘Saturday Night Live’ a ‘Ted Lasso’

“He estado sentado en casa y visto entregas de premios. A mi madre le encantan, y siempre rompo las pelotas a las personas que suben aquí y dicen: ‘no tenía posibilidades’. Yo realmente no las tenía”, dijo Sudeikis el pasado 12 de septiembre en el Microsoft Theatre de Los Ángeles. “Es un grupo increíble, en el que estoy nominado, así que no lo he preparado demasiado”, continuó.

El actor agradeció el galardón a sus padres, al reparto, a Apple, a Warner Bros. y a todos los que ayudan a hacer la serie. “Y muchas gracias a la gente que ve esta serie y que lo disfrutan tanto como nosotros disfrutamos haciéndolo. Estoy realmente sorprendido y halagado”. A pesar de su aparente sorpresa, no es la primera vez que Sudeikis sostiene un Emmy por esta serie, ya el año pasado recibió el mismo reconocimiento por su trabajo en la serie.

“Ted Lasso” se estrenó en 2020 en la plataforma y tiene por protagonista a un entrenador de fútbol americano universitario, que da nombre a la serie, que se muda a Reino Unido para entrenar a un equipo de fútbol que juega en la Premier League. “Se llama Ted Lasso”, dijo Sudeikis a The Guardian en 2021, “pero no es una serie, no es un personaje. Es una sensación, y el show chorrea como un desbordamiento de esa sensación”.

Aunque debutó como serie en 2020, el origen de Ted Lasso se encuentra unos años atrás. Concretamente en 2013, cuando lo interpretó por primera vez para una promo de la cadena estadounidense NBC Sports, que acababa de comprar los derechos de retransmisión de la liga de fútbol inglesa.

https://resources.diariolibre.com/images/2022/11/12/jason-sudeikis-con-traje-y-corbata-roja-977ffbf9.jpg Jason Sudeikis en el papel de "Ted Lasso" (APPLE TV)

Un personaje muy divertido de interpretar

“Tenían como cuatro o cinco ideas y una de ellas era la de un entrenador estadounidense entrenando a un equipo de fútbol en Londres, y habían moldeado la idea a partir de una versión de un personaje que había interpretado varias veces en Saturday Night Live”, dijo el actor Entertainment Weekly en 2020.

La idea de aquel personaje siguió dando vueltas en la cabeza de Sudeikis y con el tiempo, desarrolló y vendió la idea a Apple. “Es un personaje muy divertido de interpretar, un personaje muy divertido de escribir y un prisma muy divertido para ver el mundo a través de él”, comentó al medio.

Sudeikis, que nació en 1975 y creció en Kansas City, lleva toda su carrera ligado a la comedia. En 2003, fue contratado como guionista del exitoso programa Saturday Night Live (SNL). Comenzó a aparecer como extra y un par de años después se unió al reparto de intérpretes frente a la pantalla. “SNL es un lugar maravilloso, donde aprendes y casi te acostumbras a crear y destruir semanalmente, que a veces no llegas a amar y deleitarte y jugar en él”, dijo a The Hollywood Reporter en 2016. “Al menos yo no lo hice. Volvería a hacer esos diez años completos otra vez”.

https://resources.diariolibre.com/images/2022/11/12/olivia-wilde-jason-sudeikis-posa-para-una-fotografia-7e225421.jpg Sudeikis ha mantenido una relación sentimental con la actriz estadounidense Olivia Wilde, con quien posa esta imagen fechada en Beverly Hills, Estados Unidos, el 4 de marzo de 2018. (EFE/ NINA PROMMER)

En 2013, puso punto y final a su andadura en el programa. “Se ha acabado definitivamente”, confirmó entonces en Late Show With David Letterman. “Sí, me voy a ir. No voy a volver el próximo otoño”. De esta manera, Sudeikis puso punto y final a su relación de una década con el programa en el que dio vida a personajes como Zeus, Pete Twinkle, un periodista deportivo, al diablo y en el que imitó a Joe Biden y el senador Mitt Romney, entre otros.

Además de sus trabajos en la pequeña pantalla, Sudeikis ha participado en películas como “The Ten”, “What Happens in Vegas”, “Horrible Bosses”, “Drinking Buddies”, “We’re the Millers” y “Race”, entre otras.

Respecto a su vida personal, el actor ha estado casado con la guionista Kay Canon, de quien se separó en 2010. En 2011 comenzó una relación con la también actriz Olivia Wilde que duró hasta 2020 y de la que nacieron dos hijos.