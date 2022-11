Millonario regala a Miami Beach una gran escultura del catalán Jaume Plensa

El multimillonario Norman Braman, uno de los artífices de que Art Basel decidiera crear una feria anual de arte en Miami Beach, regaló este miércoles a esa ciudad del sureste de Estados Unidos una escultura del renombrado artista español Jaume Plensa.

"Minna", una cabeza en malla de acero inoxidable de casi 17 pies (unos 5 metros) de altura, está localizada en un parque situado frente al Centro de Convenciones de Miami Beach, donde está instalada la feria Art Basel, que cumple 20 años en 2022 y mañana abrirá sus puertas al público.

El alcalde de Miami Beach, Dan Gelber, elogió en el acto de inauguración la generosidad de Norman Braman y su esposa Irma, a los que definió como "la pareja renacentista de nuestra comunidad".

La escultura de Plensa, de quien hay otras obras en espacios públicos del Condado de Miami Dade, como "Awilda Looking into My Dreams", localizada en el parque contiguo al Museo Pérez, es la primera que se instala en el Pride Park de Miami Beach.

Según dijo Gelber, la Alcaldía anunció hace un año que quería hacer de Pride Park un gran parque de esculturas y Braman se ofreció a donar la primera.

Plensa, un escultor de renombre internacional que reside en Barcelona, dijo que se siente honrado de ser el primer artista en instalar una escultura permanente en Pride Park.

"La belleza es sacar el arte del museo, de la galería, fuera de la feria de arte, y compartir la belleza con la comunidad. Creo que es una forma muy democrática de compartir el arte con los demás", dijo Plensa en un comunicado.

La escultura se basa en una mujer real, una modelo llamada Minna a quien Plensa conoció en Suecia y que tiene un "aura hermosa".

"Las cosas más importantes en la vida son invisibles", agregó Plensa.

El destacado creador catalán de arte público tiene en su haber esculturas monumentales de acero, vidrio, mármol, resina de poliéster, hormigón y bronce repartidas por el mundo.

Las obras de Plensa están inspiradas en su creencia en que los espacios de arte público conforman experiencias transformadoras para una audiencia amplia y diversa.