La televisión maldita de Inglaterra, acuerdo posibilita transmisión del Mundial de Fútbol

Cuando la cadena británica ITV anunció que televisaría el cruce de octavos de final contra Senegal, las redes sociales se llenaron de una palabra: "maldición". La maldición de ITV. Una condena que se remonta a 1998, cuando Eurosport se desligó de la producción del Mundial y esta quedó a la vera de las dos cadenas en abierto, ITV y la pública BBC.

La BBC y la ITV llegaron a un acuerdo para alternarse los partidos de Inglaterra en los grandes torneos, con el objetivo de evitar que entraran tiburones privados en la ecuación y para cumplir con la ley de que estos partidos, de interés general, se televisaran en abierto. En determinados encuentros, en los más importantes, como la final de la pasada Eurocopa, ITV y BBC los pueden televisar al mismo tiempo.

Desde 1998, los números no han dejado lugar a ninguna duda. A Inglaterra le ha ido mucho peor cuando sus encuentros los ha televisado ITV. Los 'Tres Leones' solo han ganado 3 de 16 partidos televisados por esta cadena, apenas un 19 %, en comparación con el 71 % de victorias en la BBC, 12 victorias de 17 partidos.

De hecho, BBC acumula seis triunfos consecutivos. La última derrota que mostraron en un Mundial fue en la fatídica fase de grupos de 2014, cuando cayeron ante Italia. Este año han sido los encargados de televisar la victoria por 6-2 ante Irán y el 3-0 a Gales. ¿Qué le tocó a ITV? El infame 0-0 contra Estados Unidos.

El argumento que ITV esgrime para alejarse de esta maldición es lo ocurrido hace cuatro años en octavos de final ante Colombia. Por primera vez en la historia de los Mundiales, Inglaterra ganó una tanda de penaltis. Esa fue la primera vez desde una victoria ante Trinidad y Tobago (2-0) en 2006 que ITV retransmitía en exclusiva una victoria de Inglaterra. La segunda vez que disfrutaban de un triunfo en un cruce, junto al que cosecharon los ingleses en octavos de 1998 contra Dinamarca (3-0).

La rivalidad entre las dos cadenas, tal y como explica un directivo en The Athletic, llegó hasta tal punto que quién retransmitía cada partido se decidía con un lanzamiento de moneda. Ahora la negociación va más a la par de audiencias y de otros programas que las televisiones tienen en cartera. ITV, consciente de que su mejor reality "I'm a Celebrity... Get Me Out of Here" terminaría tras la fase de grupos, prefirió quedarse con los octavos y cuartos (a riesgo de que estuviera eliminada ya), mientras que BBC televisó los duelos ante Irán y Gales.

Por lo tanto, la maldición entra en escena este domingo de nuevo. Inglaterra jugará contra Senegal en ITV. ¿Y si pasa? Contra Francia o Polonia. También en ITV. EFE

msg/jag