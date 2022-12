Chiky Bombom celebra ser la presentadora de "Hoy Día" en la cadena que siempre soñó

La influencer dominicana Chiky Bombom, famosa por la frase ¡Buenas, buenas! y sus videos motivadores, se integró este lunes como presentadora de la nueva etapa del programa matutino "Hoy Día" de la cadena Telemundo.

La famosa criolla acompañará la actriz y presentadora de televisión Adamari López, Penélope Menchaca, famosa por su programa "12 corazones" y la ex Miss Universo mexicana Andrea Meza.

Chiki Bombom, quien cuenta con 2.7 millones de seguidores en Instagram, expresó que siempre soñó con ser parte de esta cadena por muchas razones y que la lealtad es una de ellas.

Su hijo la sorprendió con un ramo de flores mientras era entrevistada por la periodista dominicana Lourdes Stephen. Asimismo, la emoción la invadió durante y después del programa al compartir en sus redes sociales todas las muestras de cariño por seguir sus sueños, el que le costó "nueve años lograrlo".

"Los sueños y se cumplen, pero no en nuestro tiempo, sino en el tiempo de Papá Dios, cuando él entienda que estás preparado/a para cumplir ese sueño. Y si estás leyendo esto, quiero que sepas que tú eres parte de cada éxito y que de cada sueño cumplido", expresó agradecida la viral por otras expresiones como "Me siento rica, me siento bella", "Tengo la personalidad", "Porque puedo, me lo merezco".

"Quiero agradecerle a la cadena de @telemundo @hoydia siempre soñé con ser parte de esta cadena por muchísimas razones personales que en su momento tendré la oportunidad de decirlo. LEALTAD es una de ellas, infinitamente, agradezco la oportunidad de ser parte de su equipo, mil gracias por el apoyo y la confianza, es de gran valor para mí, daré todo de mí para aportar valor a sus proyectos y metas", continuó feliz la intérprete del dembow "Chupable" con El Alfa.

"HOY ME HICIERON LA MUJER MÁS FELIZ DEL MUNDO Y A MIS COMPAÑEROS @adamarilopez GRACIAS POR RECIBIRME Y HACERME SENTIR PARTE DESDE EL PRIMER DIA GRACIAS POR UBICARME @andreamezamx ERES LA REINA @menchaca.oficial ERES LUZ @danarenas ERES PAZ, TERNURA Y PASIÓN PARA MI ES UN HONOR EMPEZAR MIS MAÑANAS CON USTEDES ??", finalizó en su largo post.

Lissette Eduardo, nombre de pila de la celebridad, nació el 21 de abril de 1988 en República Dominicana, pero desde los ocho años vive en Estados Unidos, indica la revista Que tal.

Desde hace un tiempo la figura de redes sociales de 34 años venía colaborando con la cadena. Recientemente fungió como una de las participantes de Top Chef VIP y antes de esto, se destacó como panelista del programa ojos de mujer para el canal E! latino.

Lo que pasó en Despierta América

Este lunes por igual en la cadena competencia, Univision y el programa matutino que es rival de "Hoy día", "Despierta América", presentaron el dramático testimonio de Francisca cuando se cortó el cabello en plena transmisión en vivo para "hacer las paces con su niña interior" y despojarse del trauma de que su pelo natural es feo y malo.

“Uno de mis mas grandes miedos y complejos ha sido mi cabello, crecí sintiéndome fea, sentí que debía acercarme al estereotipo de belleza, me podían permitir sentirme por un ratico bonita… A los 11 años le pedí a mi mamá que me regalara un alisado de cabello porque no quería tener 'pelo malo'”, siguió contando sin poder evitar la emoción.