"Violeta", de Isabel Allende, la novela en español más prestada en Nueva York

La novela de Isabel Allende "Violeta" es el libro en español más prestado este año por la red de bibliotecas públicas de la ciudad de Nueva York.

Según una lista publicada hoy con los diez títulos más leídos -que no aporta cifras absolutas por cada libro prestado-, Gabriel García Márquez es el único autor que repite, con dos títulos: "Cien años de soledad", en la octava posición, y "El amor en los tiempos del cólera", en la novena.

La otra novela en español que se ha colado entre los libros más solicitados por los lectores neoyorquinos es "La sombra del viento", de Carlos Ruiz Zafón.

Otros títulos de éxito prestados por la biblioteca son traducciones: la biografía del cofundador de Apple Steve Jobs, escrita por Walter Isaacson, que ha sido el segundo libro más devorado del año; la novela de Stephen King "22/1/63", en tercera posición, o "Manhattan Beach", de Jennifer Egan, en cuarta.

En cuanto a los libros en inglés, la biblioteca asegura que las tres novelas más prestadas este año han sido: "The Midnight Library", de Matt Haig; "Lessons in Chemistry", de Bonnie Garmus y "The Lincoln Highway", de Amor Towles.

