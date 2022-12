Said Musa, Premio Nacional de Artes Visuales: "Es importante ser honesto en la vida personal y en el arte también"

Para Said Musa recibir el Premio Nacional de Artes visuales que reconoce su trayectoria como artista plástico y sus invaluables aportes al desarrollo del arte, tiene un significado muy especial, por una razón específica, es un galardón que le entregan en su país y, además, de forma unánime.

Así lo expresó a Diario Libre tras la entrega realizada este lunes en el Museo de Arte Moderno, donde colegas, autoridades del Ministerio de Cultura, encabezadas por su ministra, Milagros Germán, amigos y familiares, celebraron este logro del veterano impulsor del arte.

"Para mí es la oportunidad para seguir trabajando [en lo que me gusta] el resto de lo que me quede de vida. Estoy muy contento porque es un premio nacional, un premio oficial de mi país...Hoy siento que me estuvieron mirando desde arriba y el día de hoy (...) la gala de esa mirada nacional que se me ha dado", expresó emocionado. "Estoy muy agradecido", agregó.

"El valor que tiene es que es un premio de mi país, de cada uno de ustedes", añadió.

Amigos, colegas y familiares, acompañaron al artista plástico Said Musa, tras recibir el Premio Nacional de Artes Visuales 2022.

Aprovechó para dedicar el galardón "a los jóvenes que están incursionando en el mundo del arte", a quienes instó a "tratar de llevar una vida artística digna" como personas y artistas. "Es muy importante ser honesto en la vida personal y el arte también", reiteró.

Said Musa habla a los asistentes del acto donde se le entregó el Premio Nacional de Artes visuales.

Importancia del premio

Con una dotación de un millón de premio, la ministra de Cultura, Milagros Germán, destacó que el Premio Nacional de Artes Visuales es el galardón más importante que se otorga desde el órgano gubernamental a los artistas plásticos y de las artes visuales, reconociendo la labor del jurado para seleccionar de forma unánime a un artista de la talla de Said Musa, a quien reconoció sus aportes.

"Este año recayó sobre el maestro Said, un maestro que ha tenido una larga vida artística y una gran trayectoria, frutos de una invaluable calidad, de una trascendencia importante por sus investigaciones artísticas, culturales y sociales plasmadas en obras plásticas, en cerámicas, en esculturas, en pinturas que hablan de su genialidad, de su dedicación, de toda una vida vivida en una total honestidad artística", señaló la ministra.

"Para nosotros [como Ministerio de Cultura] es un día de gran regocijo y satisfacción por poder hacer entrega de este premio justo y merecido al maestro Said Musa", dijo Germán a Diario Libre tras el acto.

Destacó que fue elegido a unanimidad por parte del jurado evaluador, cuya dotación de un millón de pesos más el pergamino le fue entregado al ganador en la actividad de este lunes.

Sobre Said Musa

Said Musa nació en Santo Domingo en 1956. Ingresó a la Escuela de Bellas Artes en 1967 y al taller del maestro Jaime Colson en 1972. Como pintor, ceramista y escultor, su destacable obra incluye pinturas, esculturas, murales en cerámica y artesanía.

Con su llegada al Centro Nacional de Artesanía como director artístico (1983-1986), Musa marcó el inicio de una etapa de revalorización de la cerámica como creación plástica-objeto en el país.

Milagros Germán habla sobre el legado artístico de Said Musa.

Actualmente, sus obras se encuentran en colecciones privadas, edificios públicos, instituciones bancarias, iglesias y proyectos turísticos.

Said Musa obtuvo el Primer Premio de Escultura en la XVIII Bienal Nacional de Artes Visuales, así como el Primer Premio de Escultura en la XIV edición del Concurso de Arte E. León Jimenes.