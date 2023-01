La ilustración y el cómic resucitan con belleza los grandes clásicos

Que los grandes clásicos nunca pasarán de moda es un hecho, pero la ilustración se ha convertido en estos últimos años en la gran aliada de estos títulos, que gracias a grandes artistas como el francés Benjamin Lacombe o el español Antonio Lorente rejuvenecen y hacen que estas historias vuelvan a las primeras filas de las librerías.

La ilustración y el cómic lleva años demostrando su poderío de la mano de reediciones de esos clásicos de la literatura, a veces no tan lejanos en el tiempo, que no deben faltar en ninguna librería de casa. Porque si bien son atemporales, sus nuevas versiones ilustradas con otra forma de acercarse a ellas. Y para muestra esta selección.



- "El mundo de Sofía" (editorial Siruela): Basado en el original del noruego Jostein Gaarder (1991), esta propuesta ha sido realizada por el historietista belga Vincent Zabus y por el artista francés Nicoby, dos autores que se ha sumergido en este éxito editorial donde Sofía recibe una carta con una pregunta: ¿quién eres? A partir de aquí le llegarán otras misivas con otras preguntas que le llevarán a conocer a los principales protagonistas de la filosofía occidental.



- "La Sirenita" (Edelvives): Lacombe vuelve a afrontar otro desafío, el de ilustrar este clásico del danés Hans Christian Andersen pero desde su original mirada, ya que este bello ser adopta la habitual belleza que Lacombe sabe dar a cada uno de los personajes a los que da vida. Un lujo para los sentidos.



- "Lo que el viento se llevó" (Reino de Cordelia): El pintor e ilustrador español Fernando Vicente es el encargado de recuperar este Premio Pulitzer de la estadounidense Margaret Mitchell (1936) al que el Hollywood elevó a lo más alto de la mano de Clark Gable y Olivia de Havilland, los actores que dieron vida Scarlett O’Hara y Rhett Butler. Los protagonistas de esta historia que regresa a las librerías en un formato de lujo con más de 800 páginas.



- "La venganza de Don Mendo" (Grafito editorial): En formato cómic, así vuelve esta desternillante obra del español Pedro Muñoz Seca adaptada por sus compatriotas Ricardo Vilbor y dibujada por El Flores.



- "Mujercitas" (Edelvives): Lorente, uno de los máximos exponentes internacionales de este arte, se ha puesto al frente de este clásico de la estadounidense Louisa May Alcott en el que Meg, Jo, Beth y Amy saltan de las páginas al ritmo de esas aventuras que a tantos millones de lectores han conquistado.



- "Los pacientes del Doctor García" (Planeta Cómic): Esta novela de la española Almudena Grandes, la que quizá sea su obra más internacional, ha sido adaptada a la viñeta por Claudio Stassi, este napolitano que arrancó la adaptación junto a Grandes, pero que tras el fallecimiento de ésta, tuvo que seguir dando vida al doctor Guillermo García Medina.



- "Maldita Alejandra" (Lumen): Con motivo del cincuenta aniversario de la muerte de la ensayista y poeta argentina Alejandra Pizarnik, la ilustradora española Ana Müshell presenta este diario íntimo que gira entorno a la figura de la que está considerada como una de las poetas más importantes del siglo XX. Una obra que rescata los escritos de Pizarnik y que ahonda al mismo tiempo en la angustia millenial.



- "Sonetos del amor oscuro. Diván del Tamarit" (Reino de Cordelia): Ilustrados por el artista español Javier de Juan, estos dos poemarios de Federico García Lorca, escritos entre 1931 y 1936, vuelven con más potencia si cabe gracias a las poderosas pinturas que hacen de la oscuridad lorquiana un objeto de culto bañado de belleza poética. EFE