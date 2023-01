Nicole Kidman será parte del elenco de la serie "Lioness" de Paramount+

Nicole Kidman será parte del elenco de la serie "Lioness", la historia creada por Taylor Sheridan para Paramount+, en la que además funge como productora ejecutiva.

Según la revista especializada Variety, Kidman dará vida a Kaitlyn Meade, una supervisora de la CIA (Agencia Central de Inteligencia estadounidense) con mucha experiencia en el juego de la política.

"(Meade) Hará malabares entre las trampas de ser una mujer en la comunidad de inteligencia de alto rango, una esposa que anhela la atención que ella misma ni siquiera puede dar y ser una mentora de alguien que se acerca sospechosamente al mismo camino rocoso en el que ella se ha encontrado", expuso el medio.

La historia está basada en hechos reales y es protagonizada por la actriz canadiense Laysla De Oliveira, quien dará vida a Cruz Manuelos, una joven marina que ha sido reclutada por la CIA para unirse a al equipo Lioness Engagement para ayudar a acabar con una organización terrorista desde dentro.

Además de Kidman y De Oliveira, el elenco también estará compuesto por Zoe Saldaña, Jill Wagner, Dave Annable, LaMonica Garrett, James Jordan, Austin Hébert, Hannah Love Lanier, Stephanie Nur y Jonah Wharton.

Este trabajo afianza a Kidman en el plano televisivo, después de haber construido su carrera principalmente en cine en filmes como "Eyes Wide Shut" (1999) de Stanley Kubrick o el musical "Moulin Rouge!" (2001) o "The Hours", cuya actuación le dio un premio Óscar en 2003.

Kidman ha participado en series de televisión como "Big Little Lies" (2017), "The Undoing" (2020) o "Nine Perfect Strangers" (2021), proyectos en los cuales también ha fungido como productora ejecutiva.

Por su parte, el actor, guionista y director Taylor Sheridan es responsable de la creación de títulos televisivos como "Yellowstone" (2018), protagonizada por Kevin Costner, "1923" (2022), con Helen Mirren y Harrison Ford a la cabeza, o "Tulsa King" (2022), con Sylvester Stallone.