¿Quién era Verónica Then Rojo, la comunicadora que heredó el amor por la cocina de su famosa madre?

Verónica Then Rojo, hija de la veterana chef dominicana Eugenia Rojo, siempre tuvo claro que quería dedicarse a la comunicación. Le apasionaba al igual que la cocina, esta última afición la heredó de su famosa madre, esa con la que, al igual que ella, muchos dominicanos crecieron y se dejaron contagiar por su manera de cocinar y compartir las recetas en su programa de televisión.

Verónica definía a su madre, Eugenia, como la mujer que más admiraba. De ahí que quisiera emularla.

"Mi mamá es la mujer que yo más admiro por su fortaleza, su perseverancia, por ser una mujer luchadora, porque salió adelante sola y logró todas las metas que se propuso y las ha mantenido. Ella es mi mejor ejemplo a seguir y la responsabilidad más grande que siento se debe a que la gente espera mucho de mí por el simple hecho de ser su hija y no la puedo defraudar", señaló en una entrevista hace más de una década.

Verónica Beatriz Then Rojo, su nombre de pila, falleció este lunes de cáncer, según dijeron allegados. Desde 2019 se había apartado de los medios de comunicación con su programa de cocina "Ligero & Gourmet". También condujo el espacio "Delicias Gourmet". Tenía 45 años y le sobreviven 3 hijos.

Sus restos están siendo velados en el Jardín Memorial de la avenida 27 de febrero, en la capilla Flor de Loto, en el segundo nivel hasta las 2:00 de la tarde de este martes 7. Será sepultada a las 3:00 p.m. en el Jardín Memorial.

A los 19 años, comenzó a dar sus primeros pasos en el programa de su madre, donde presentaba un segmento con consejos de cocina y datos nutricionales de los alimentos. Pero no descubrió su talento para la cocina hasta que, al verse sola, después de partir a Estados Unidos, tuvo que ponerlo en práctica.

En las redes sociales se describía como una "chef profesional y de vocación, amante de la cocina y del buen comer, productora y conductora de "Ligero & Gourmet". Exconductora del programa "Delicias Gourmet", hija orgullosa de la mejor chef, Eugenia Rojo, y amante de cocinarle a mi familia".

Lo suyo era la televisión, en eso estaba clara, pero siempre pensó que su posición estaba detrás de las cámaras. Hasta que en búsqueda de su vocación descubrió que podía cocinar muy bien y decidió estudiar Cocina en Apron Cooking School, en Florida.

En una entrevista del 2012 a un medio local, Verónica detalló cómo se adentró en el mundo culinario. "Nunca me molestó la cocina, entre mis hermanos la que siempre quería estar detrás de la cocina, en los cursos, era yo, que siempre me involucraba, ya fuera brindando o sirviendo. Creo que era mi destino porque me puse a estudiar tres carreras universitarias y las dejé porque lo único que me gustaba era cocinar. La que terminé fue Cocina".

Su último proyecto televisivo, el programa "Ligero & Gourmet", fue su última propuesta televisiva, se transmitía en el canal Hilando Fino TV, en el cual se encargaba de desarrollar recetas para el deleite de sus televidentes, además de compartir consejos muy útiles a la hora de cocinar.

En la presentación del show culinario, que inició en julio de 2019, la especialista en gastronomía explicó que "trabajaría fuerte, con mucho amor y cariño para mantener su espacio televisivo por muchos años, en el gusto de la gente. “Mi pasión es la cocina”, expresó. Se transmitía de lunes a viernes en horario de 12:00 a 1:00 pm.