Muere el compositor Burt Bacharach, autor de algunas de las mejores canciones de los años 50, 60 y 70

Burt Bacharach, uno de los mejores compositores de todos los tiempos, ha fallecido a los 94 años. Así lo ha informado su representante Tina Barusam a la agencia AP este jueves. Burt falleció por causas naturales este miércoles en su casa de Los Ángeles.

Autor de la música de muchas de las mejores canciones de los años 50, 60 y 70, junto al letrista Hal David, clásicos como ‘I Say A Little Prayer’, ‘Raindrops Keep Fallin On My Head’ o ‘The Look of Love’ salieron de sus manos.

Sus tops 10 se contaron por decenas, llegando a ganar 8 Grammys y 3 Oscars, 2 por la música de ‘Butch Cassidy and the Sundance Kid’ y otro por la mencionada ‘Raindrops Keep Fallin’ on My Head’. Hace tan sólo unos días recordábamos ‘Close to You’, popularizada por los Carpenters, con motivo del 40º aniversario de la muerte de Karen Carpenter.

Capital en el estilo en las últimas décadas para gente como Adele o Amy Winehouse, Burt Bacharach siempre ha permanecido en el imaginario colectivo. A pesar de haber sido conocido como autor de grandes clásicos atemporales y bandas sonoras, en los últimos tiempos también realizó una gira en la que llegó a entonar él mismo algunas canciones.

A Madrid hace algo más de una década no solo trajo su piano, y varias vocalistas para interpretar temas como «Close to You», sino que él mismo ejerció de cantante en alguna pieza como «Raindrops», portando un modesto look de americana, vaqueros y bambas blancas

A finales de la década de 1960 y principios de la de 1970, Bacharach continuó escribiendo y produciendo para artistas, componiendo para teatro, televisión y cine, y lanzando sus propios álbumes. Disfrutó de una gran visibilidad en el centro de atención del público, apareciendo con frecuencia en la televisión y actuando en vivo en conciertos. Protagonizó dos extravagancias musicales televisadas: "An Evening with Burt Bacharach" y "Another Evening with Burt Bacharach", ambas transmitidas a nivel nacional por NBC. La revista Newsweek le dio una larga historia de portada titulada "The Music Man 1970".

En 1971, Barbra Streisand apareció en "The Burt Bacharach Special", (también conocido como "Singer Presents Burt Bacharach") donde discutieron sus carreras y canciones favoritas e interpretaron canciones juntas. Los otros invitados al especial de televisión fueron el bailarín Rudolph Nureyev y el cantante Tom Jones.

En 1973, Bacharach y David escribieron la partitura de Lost Horizon, una versión musical de la película de 1937. La nueva versión fue un desastre crítico y comercial y se produjo una serie de demandas entre el compositor y el letrista, así como de Warwick. Según los informes, se sintió abandonada cuando Bacharach y David se negaron a seguir trabajando juntos.

Bacharach probó varios proyectos en solitario, incluido el álbum Futures de 1977, pero los proyectos no lograron éxitos. Él y David se reunieron brevemente en 1975 para escribir y producir el segundo álbum de Stephanie Mills, For The First Time, para Motown.